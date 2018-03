Anversa degli Abruzzi. Il 23 giugno tradizionale raccolta di noci

ANVERSA DEGLI ABRUZZI. La tradizionale raccolta delle noci per il nocino e la celebrazione del solstizio d'estate.

È questo il tema della “notte magica”, organizzata per il 23 giugno ad Anversa degli Abruzzi dall'agriturismo la Porta dei Parchi, in località Fonte di Curzio, che ha l'obiettivo di riproporre i rituali tradizionali ed il legame con la saggezza del mondo rurale.

Nel corso della serata sono previsti canti intorno al fuoco ricordando Maria D'Alessandro, scomparsa il 24 giugno scorso.

Nella tradizione la notte di San Giovanni, tra il 23 ed il 24 giugno, ha sempre rappresentato un momento di magia e di streghe. In tutta la penisola si compiono rituali legati alla mietitura in corrispondenza proprio del solstizio d'estate. Le stesse tradizioni, nel periodo nel quale inizia la “discesa” del Sole, vogliono che la festa sia celebrata attraverso la simbologia del fuoco con le sue funzioni purificatrici e propiziatrici, come ha fatto nell'opera “Bucoliche” Virgilio.

Ad Anversa degli Abruzzi si raccoglieranno i malli per fare il nocino, un liquore che affonda le proprie origini sin dalla tradizione celtica. Alle noci tutt'oggi vengono riconosciute importanti virtù terapeutiche. La raccolta nel medioevo doveva avvenire nel tempo balsamico, quello cioè dei frutti non ancora maturi, ideali per la fusione poiché ricchi di tannini, oli essenziali e vitamine.

Le noci raccolte la notte di San Giovanni verranno fatte macerare per i successivi sei mesi secondo le ricette tramandate da secoli. Il nocino pronto infatti potrà essere gustato solo dopo il 27 dicembre in coincidenza con il solstizio d'inverno. Coincidenza vuole che il 27 venga celebrata la ricorrenza di un altro San Giovanni, l'Evangelista.

In giro per l'Italia non mancano tradizioni particolari come quella di fondere il piombo per poi leggerne i responsi una volta fatta raffreddare la ciotola, oppure l'usanza di mangiare durante questa notte un piatto di lumache per allontanare tutto l'anno litigi e tradimenti.



19/06/2009 12.33