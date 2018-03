"L’Aquila" di Teofilo Patini all'asta a Milano

MILANO. Martedì 30 giugno a partire dalle ore 16.00 da Finarte a Milano verrà messo all'asta un dipinto di valore del pittore abruzzese Teofilo Patini.Il quadro, chiamato “L'aquila”, verrà esposto nella città lombarda, in Via dei Bossi 2, da giovedì 25 giugno a lunedì 29 giugno nell'orario compreso tra 10.00-13.00 e 14.00-19.00.L'asta segue a un mese di distanza il successo della vendita di dipinti del XIX secolo.“L'aquila”, dipinto nel 1882, per importanza storica ed artistica è una delle opere di maggiore rilievo del pittore Teofilo Patini.E' un olio su tela, 108x59 centimetri, si stima un valore che oscilla tra i 33mila ed i 40mila euro. L'opera si è salvata dal terremoto dello scorso sei aprile nonostante le crepe che hanno interessato la sala del Liceo Provinciale della Biblioteca, il luogo dove era stato conservato il quadro.“L'aquila” con ogni probabilità è una replica del dipinto originale, realizzata per un amico di Patini o conoscente come accaduto spesso per le opere maggiormente riuscite di Patini.L'artista abruzzese, a causa di problemi economici, era costretto infatti a riprodurre le proprie opere per amici e clienti vari.Nel caso del dipinto in oggetto la dedica posta in basso a sinistra, “al compare Vincenzo Orsini”, non lascia dubbi di sorta.Vincenzo Orsini era un patriota garibaldino che partecipò alla spedizione dei Mille e fu uno dei protagonisti della diversione di Corleone, che permise l'ingresso a Palermo. Garibaldi lo premiò nominandolo Ministro della Guerra. In seguito fu generale dell'Esercito Italiano ed infine Sindaco di Napoli tra il 1866 ed il 1867.Anche Patini fu un fervente garibaldino ed entrò nei Cacciatori del Gran Sasso.All'asta anche altre opere, tra le quali diverse provenienti dall'eredità dello scultore Francesco Messina, che andranno destinate in beneficenza a tre enti: fondazione Piero e Lucile Corti, che sostiene il Lacor Hospital in Uganda, l'Unione Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola e l'associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre.17/06/2009 9.26[url=http://www.finarte-semenzato.com/portal.aspx?ID=75&CodAsta=1445]VAI ALLA SCHEDA DELL'OPERA[/url]