Pettorano sul Gizio. Dal 20 giugno al 2 luglio prima edizione di Sentieri Visivi

PETTORANO SUL GIZIO. L'associazione culturale Target presenta la prima edizione di Sentieri Visivi, mostra collettiva di arte contemporanea tra musica, natura e tradizioni enogastronomiche locali. L'appuntamento è dal 20 giugno al 2 luglio alla Piazza Arischia di Pettorano sul Gizio in provincia di L'Aquila. Orari dal martedì alla domenica 10-13 e 16.30-19.30. L'ingresso è libero.

Le opere, esposte all'interno del Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio, consistono in pitture a disegno, sculture alla fotografia ed installazione alla performance. In alcune opere sarà presente l'impatto emotivo causato dal sisma che il sei aprile ha sconvolto l'Abruzzo. Sarà evidente, soprattutto negli artisti abruzzesi, il passaggio netto tra il prima ed il dopo nelle opere stesse.

Diversi gli artisti, molti di loro abruzzesi, selezionati per la manifestazione: Pierluigi Antonucci, Marcantonio Bibbiani, Fabrizio Caputi, Antonio Ceccarelli, Attilio Cianfrocca, Arcangelo Di Domenico, Fabio Di Lizio, Stefania Fantone, Luca Giacobbe, Stefano Marziali, Emidio Mastrangioli, Aldo Palma, Patrizio Sanguigni, Giuseppe Saponaro, Fabrizio Sebastiani, Alessandro Serafini, Gloria Sulli.

A corredo dell'esposizione sarà pubblicato il catalogo della mostra con immagini dei lavori esposti ed i testi critici di Lisa Falone e Cinzia Curini.

L'obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero di pubblico appassionato, neofiti e semplici curiosi attraverso un programma nelle intenzioni ricco di arte e di natura, musica e assaggi di prodotti enogastronomici tipici del territorio.

Alle ore 8.30 del 20 giugno è fissata un'escursione guidata nel territorio della riserva Monte Genzana-Alto Gizio, mentre il giorno successivo è prevista una visita guidata al centro storico di Pettorano sul Gizio.

Per il vernissage della mostra, il 20 giugno a partire dalle ore 18.00, si esibirà Attilio Cianfrocca. La musica del Christian Jazz Quartet, invece, accompagnerà il buffet. A seguire ancora musica con SARM trio e altri musicisti. Su tutti Michele Avolio.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio della provincia di L'Aquila, del comune di Pettorano sul Gizio, con il contributo della riserva naturale regionale Monte Genzana-Alto Gizio, la comunità montana Peligna e diversi sponsor.



