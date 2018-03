A Pescara presentazione del libro "Il Tempo Zero del Desiderio"

PESCARA. Domenica 17 maggio, ore 18.00, alla libreria Edison di Pescara verrà presentato ufficialmente il libro “Il Tempo Zero del Desiderio – Una strategia evolutiva per l'economia e la società della conoscenza”. Interverranno Ezio Sciarra, Michela Venditti e l'autore del volume Andrea Pitasi. Presenti anche i co-autori del libro Simone D'Alessandro ed Emilia Ferone.

Il volume insiste sulla possibilità di creare una società con una economia veloce, ricca e prospera adeguatamente selettiva e sufficientemente libera nel dare una chance anche ai più svantaggiati. Incentrando l'attenzione su di un'economia capace di rendere rapido ed avvincente l'incrocio tra domanda e offerta eliminando al contempo sprechi di energie e risorse.

Questa economy crea un nuovo scenario nel quale le innovazioni organizzative, di processo e tecnologiche, sono il principale fattore strategico per liberare le persone dalla “zavorra” dell'esperienza. Nelle intenzioni degli autori il libro offre una strategia in nove punti per comprendere in concreto che il tempo zero del desiderio è già qui.



GLI AUTORI DEL LIBRO



Andrea Pitasi insegna Formazione e Politiche delle Risorse Umane all'Università degli Studi D'Annunzio e Management Strategico presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. È anche Consulente, formatore e analista strategico. Saggista a livello internazionale è autore di numerosi libri.

Simone D'Alessandro è dottorando in Scienze Sociali all'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara ed è copywriter e formatore. Opera nel campo della comunicazione pubblica e d'impresa.

Emilia Ferone è invece consulente e formatrice libera professionista di comunicazione organizzativa e della gestione di risorse umane. È collaboratrice di cattedra alla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Suor Orsola Bernincasa.



