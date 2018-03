Teatro Tosti chiude la stagione con i concerti di Primavera

ORTONA. Con i quattro Concerti di Primavera si chiude la stagione concertistica del Teatro Tosti, che ha ospitato importanti nomi della musica nazionale e internazionale.

Tanti gli eventi proposti, da Donne in Jazz con Sarah Jane Morris, Nicky Nicolai e Strefano Battista Quartet ai Concerti Aperitivo e i Tea Concert.

Gli appuntamenti di maggio, realizzati dal Comune di Ortona in collaborazione con l'Associazione Amici della Musica Abruzzese, saranno dedicati alle istituzioni musicali aquilane. Saranno, infatti, raccolte donazioni volontarie per sostenere i musicisti che nel terribile sisma del 6 aprile hanno perso tutto, lo strumento, la casa e il luogo di lavoro.

Protagonista del primo concerto, domenica 10 maggio alle ore 18.30, il pianista greco Marios Panteliadis che eseguirà musiche di Chopin, Haydn e Ravel. Domenica 17 maggio alle ore 18.30 si esibiranno il pianista Luca Gorla e la soprano coreana, Cristina Park Hyo-Kang. Alfredo Sorichetti al pianoforte, Baltazar Zuniga, tenore, e Romina Assenti, soprano, portano scena domenica 24 maggio alle ore 18.30 Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Gaetano Donizetti. Nell'ultimo concerto, domenica 31 maggio alle ore 18.30, Sarah Rulli al flauto e Nicole Brancale al pianoforte si esibiranno in musiche di Carl Reinecke, Philipe Gaubert e Ottavio De Lillo.



09/05/2009 9.06