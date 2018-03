A Milano la mostra "L'Aquila com'era. L'Aquila com'è"

MILANO. Ad un mese dal sisma che ha cambiato per sempre il volto de L'Aquila a Milano parte la Mostra “L'Aquila com'era. L'Aquila com'è”.

Un'opportunità per riflettere e soprattutto per raccogliere fondi per il recupero dello straordinario patrimonio storico-artistico dell'Abruzzo ferito.

La mostra sarà inaugurata nella città meneghina oggi alle ore 17.00 nel Padiglione 3 della Campionaria delle Qualità Italiane, sita a Fiera Milano City, Ingresso Porta Teodorico 11.

Articolata su di una superficie di 400 mq, la manifestazione prevede l'esposizione di fotografie, multivisioni, suoni, proiezioni e oggetti per contrapporre la consistenza e la qualità del patrimonio aquilano com'era prima del terremoto e com'è ora a tragedia consumata. Il tutto in un modo semplice ed immediato per permettere a tutti di toccare con mano la distruzione.

“L'Aquila com'era. L'Aquila com'è” alterna gigantografie crudamente spettacolari e filmati dalle forti emozioni che documentano, anche attraverso il sonoro, gli interventi in soccorso delle popolazioni.

La mostra nasce da una idea del Carsa che, oltre ad aver messo a disposizione il suo vasto archivio fotografico e la propria conoscenza del territorio, ha coinvolto imprese ed istituzioni regionali e nazionali raccogliendo risorse finanziarie per la sua realizzazione.

Il Ministero dell'Interno, invece, ha contribuito fornendo materiale fotografico e video realizzato dai Vigili del Fuoco nelle ore seguenti al sisma.

Symbola e Fiera Milano inoltre hanno offerto gratuitamente lo spazio e gli allestimenti.

Saranno presenti per l'inaugurazione il Ministro dell'Interno Roberto Maroni, Gianni Chiodi presidente della Regione Abruzzo, l'Amministratore Delegato di Fiera Milano City Maurizio Lupi, il Presidente di Carsa Roberto Di Vincenzo e Antonio Gambardella, capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



08/05/2009 8.34