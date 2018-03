A Chieti convegno conclusivo "un Gioiello per il Mediterraneo"

CHIETI. Si terrà giovedì 7 maggio all'auditorium Cianfarani del Museo della Civitella di Chieti il convegno conclusivo del progetto Un Gioiello per il Mediterraneo. Concorso di progettazione grafica riservato agli studenti iscritti negli Istituti d'Arte abruzzesi su iniziativa partita nello scorso settembre. Punto di arrivo la realizzazione di un gioiello di oreficeria ispirato ai valori di pace, fratellanza e di dialogo interculturale. Tutti principi che sono alla base dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 26 giugno al 5 luglio 2009.

Il progetto, fortemente voluto dal presidente del Direttivo dell'Ente Gianfranco Marsibilio, ha avuto un'ampia partecipazione da parte degli studenti. Quest'ultimi chiamati a partecipare attivamente ad alcuni convegni per loro organizzati dai più importanti orafi abruzzesi.

Terminata la prima fase inerente il concorso per la progettazione grafica de “Un Gioiello per il Mediterraneo”, sono in corso di svolgimento seminari formativi per fornire agli studenti le particolarità del mestiere e le tecniche adoperate. Le lezioni sono tenute dai docenti Valeria Cren, Clara Fiorentino, Mauro Pacella, Francesco Rotolo e Giampiero Verna negli istituti di Avezzano, Castelli, Chieti e Lanciano.

Il convegno finale è anche un momento ideale, secondo le intenzioni degli organizzatori, di orientamento formativo verso le professioni dell'Artigianato.

Diversi i punti all'ordine del giorno nella manifestazione conclusiva del 7 maggio a Chieti. Su tutti creatività, formazione professionale e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

La premiazione dei giovani partecipanti, allo stesso modo, avverrà nel corso del convegno dal tema “dall'ideazione alla realizzazione: percorsi formativi determinati”, in programma appunto il sette maggio alle ore 9.30 all'auditorium Cianfarani del Museo della Civitella a Chieti.

Il convegno si svolge con il patrocinio del Museo della Civitella di Chieti e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell'assessore alle attività produttive della regione Abruzzo Alfredo Castiglione e l'assessore all'artigianato della provincia di Chieti Ettore Bucci. Presenti anche il sindaco di Guardiagrele Mario Palmerio e le direzioni regionali di categoria di Confartigianato, Casartigiani, UPA-CLAAI, Camera di Commercio e Fondazione Carichieti.

Tutto il presente progetto formativo è parte integrante del più ampio progetto denominato “dal verde all'oro al blu, percorsi d'arte tra i tesori del Mediterraneo”, che ha ottenuto il patrocinio da parte del Comitato Organizzatore dei sedicesimi Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009.



06/05/2009 10.47