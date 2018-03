Il concorso, la fotografia per rivelare le emozioni

ABRUZZO. E' partita il 30 marzo la terza edizione del concorso fotografico Clikkiamo, destinato ai pazienti affetti da sclerosi multipla, che in Abruzzo sono più di 1000, ed ai loro cariAl centro di questa terza edizione, la cui partecipazione è assolutamente gratuita, ci sono le emozioni: tutti coloro che vorranno partecipare a questo concorso dovranno cogliere con la macchina fotografica le loro emozioni, fatte di suoni, colori e ricordi ed inviare 3 fotografie a partire dalle ore 12.00 del 30 Marzo 2009 fino alle 24.00 del 30 Giugno 2009.La premiazione si svolgerà nel mese di luglio ed il vincitore sarà proclamato da un'apposita commissione nominata dalla Fondazione Cesare Serono, composta da un fotografo professionista, un rappresentante dell'AISM, un neurologo ed un rappresentante della Fondazione.Quest'anno per la prima volta l'iniziativa ha un partner tecnico da sempre fra i leader del settore fotografico, Nikon, che offre i premi messi in palio: per il primo classificato una fotocamera digitale NIKON D60, per il secondo classificato una fotocamera digitale NIKON COOLPIX S230, per il terzo una NIKON COOLPIX L19.E' comunque prevista un'ulteriore opportunità anche per chi non sarà riuscito a guadagnare il podio: tutte le fotografie in concorso parteciperanno alla selezione delle 12 immagini che Fondazione Cesare Serono utilizzerà per il prossimo calendario 2010. Tutti i partecipanti al concorso riceveranno una copia del calendario realizzato con le foto vincenti.I partecipanti potranno scegliere di inviare le fotografie nella modalità on line (formato JPEG) seguendo le istruzioni descritte su www.clikkiamo.org, dopo aver compilato il form d'iscrizione presente sul sito, oppure inviando il materiale cartaceo (formato 20x30, correlato di negativo) o il CD-Rom (formato JPEG leggibile da sistema Windows) alla sede della Fondazione Cesare Serono - Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b 00187 Roma - allegando la scheda di partecipazione cartacea scaricabile online.Le fotografie dovranno riportare il nome del fotografo, il titolo della fotografia, il luogo e la data dello scatto.04/04/2009 12.05