A Ciampi il premio Socrates Parresiastes

ROMA. Oggi a Roma, sarà consegnato a Carlo Azeglio Ciampi, senatore a vita e presidente emerito della Repubblica, il premio “Socrates Parresiastes” dell'Aquila.La cerimonia è prevista alle 10.30 nello studio di Ciampi a Palazzo Giustiniani, luogo dove nel 1947 è stata firmata la Costituzione, residenza del presidente del Senato e dove si trovano gli studi dei senatori a vita.Sarà il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, a consegnare all'ex Governatore della Banca d'Italia la targa che contraddistingue il premio in questione, ideato dall'associazione culturale dei Devoti di Sant'Agnese, conferito a una personalità che si è particolarmente distinta per i modi di agire secondo verità e di parlare con autorevolezza e franchezza, e giunto alla terza edizione. Nel 2007 fu assegnato al filosofo Remo Bodei, lo scorso anno al presidente del Censis, Giuseppe De Rita.Ciampi è stato scelto quale destinatario del premio di quest'anno per aver guidato, con perseveranza lungimirante e silenziosa fortezza, l'Italia nell'Unione Economica Europea, al ripario da possibili rovinose cadute, superando le gravi incertezze di alcuni importanti Paesi.«In ogni momento della sua lunga vita pubblica – è scritto nella motivazione che ha portato al conferimento del “Socrates Parresiastes” – ha sempre mostrato grande amore per la verità franca e per i suoi valori morali: precisione, sincerità, autenticità, integrità e tolleranza».Valutazioni che corrispondono alle qualità della personalità assegnataria del Premio, la cui targa infatti recita: “Pensa la verità, ragiona con sapienza, dice il vero autorevolmente, parla con saggezza, franchezza e coraggio, agisce secondo verità”.Alla cerimonia di oggi interverranno, oltre al sindaco Cialente, il vice presidente vicario del consiglio regionale, Giorgio De Matteis, la presidente della Provincia dell'Aquila, Stefania Pezzopane, il presidente e il direttore generale della Carispaq, Antonio Battaglia e Rinaldo Tordera, il presidente dei Devoti di Sant'Agnese, Tommaso Ceddia, e Pierluigi Ciocca. Abruzzese, per anni nella Banca d'Italia, di cui è stato anche vice direttore generale, Ciocca leggerà una “laudatio” di Ciampi.Era prevista anche la presenza del presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Gianni Chiodi, che all'ultimo momento, a causa di un'improvvisa concomitanza istituzionale, è stato costretto a declinare l'invito.Al termine dei saluti, il presidente Ceddia darà la targa del “Socrates Parresiastes” al sindaco Cialente, che la consegnerà a Ciampi.31/03/2009 10.08