"Luci e Geometrie": pittura in mostra a Giulianova

GIULIANOVA. Venerdì 20 marzo 2009, alle 22, verrà presentata, presso i locali dell'associazione culturale "Piazza Dante" di Giulianova Alta, la mostra personale del noto pittore martinsicurese, Alfio Pulcini : "Luce e Geometrie".L'esposizione, presentata dalla curatrice Simona Clementoni, immergerà il visitatore in un'atmosfera sognante, quasi irreale, dove quiete e silenzio regnano sovrani: architetture essenziali, torri, templi greci, facciate di edifici dalla prospettiva non realistica, volutamente deformata ed allungata con inevitabili suggestioni dechirichiane. L'esposizione resterà allestita fino a domenica 29 marzo 2009 e sarà visitabile nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19,00 alle 24,00. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazione si può consultare il sito: www.piazzadante.net .L'artista Alfio Pulcini, è nato a Martinsicuro nel 1943. Il pittore abruzzese può vanta numerosi premi, ed una pubblicazione su Nuova Arte di Mondadori. Negli anni ha annoverato, inoltre, partecipazioni a diversi concorsi, tra cui il “World Wide Millenium” di Milano nel 1999, il “Giovanni Guareschi” di Parma nel 2000 e la Biennale d'Arte “A. Cesari” di Verona. Sono le opere dell'ultimo periodo che decretano la piena maturità tecnica ed emotiva dell'artista, nel ritorno alla pittura che più gli è congeniale, quella metafisica. Invece agli esordi l'artista aveva rivolto la propria attenzione, frequentando i corsi del maestro Vincenzo Zanchiello, alle tecniche della pittura del Cinquecento, in cui colori e luci diventano gli elementi essenziali della composizione. Successivamente l'artista è rimasto affascinato dalla cultura indiana ed egizia. Tra i simboli più ricorrenti, lo scorpione, il suo segno, e l'occhio di falco, sostituto metonimico dell'artista che osserva, scruta ed indaga. La perizia tecnica, la purezza delle linee, la cura del segno e dei dettagli, uniti ad un temperamento sensibile e rigoroso, fanno di Alfio Pulcini un artista completo e raffinato.m.r. 19/03/2009 14.22