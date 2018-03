"Innamorati dell’arte a San Valentino e l’arte ti regala una rosa"

CHIETI. “Innamorati dell'arte e a San Valentino l'arte ti regala una rosa” è la sorpresa riservata alle coppie che il 14 febbraio visiteranno i Musei Archeologici nazionali di Chieti,Villa Frigerj e La Civitella.Come è noto l'iniziativa rientra negli eventi che il Ministero per i beni e le attività culturali organizza in tutti i musei, monumenti e siti archeologici statali, dove un biglietto d'ingresso vale per due persone: la Confartigianato di Chieti collabora con la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo offrendo una rosa a tutte le coppie.Nel corso dei prossimi mesi la Confartigianato di Chieti collaborerà con la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo in occasione degli altri eventi nazionali quali la festa della donna e la festa della musica.Una collaborazione preziosa che contribuirà a promuovere il patrimonio culturale della città, che ha risposto proficuamente in occasione della mostra su Nicola da Guardiagrele: nel mese di gennaio è stata visitata da 4000 persone.I Musei Archeologici Nazionali di Chieti, Villa Frigerj e La Civitella, sono aperti al pubblico dalle 9,00 alle 20,00 (ultimo ingresso 19,30) dal martedì alla domenica; il biglietto intero è di 4 euro, ridotto 2.13/02/2009 10.55