A Francavilla il Festival della poesia dialettale

FRANCAVILLA AL MARE. Per il terzo anno consecutivo si tiene a Francavilla al Mare il Festival Nazionale della poesia Dialettale umoristica, ideato e diretto da Massimo Pasqualone.Quest'anno la manifestazione si terrà giovedì 5 febbraio alle 16.30, presso il Palazzo Sirena di Francavilla, nell'ambito della XV Edizione dell'Università della Libera età.Presentati da Francesco Marchesani, presidente onorario del Festival, si esibiranno sul palco e declameranno i loro testi dialettali umoristici i poeti Mara Seccia, Alfeo D'Amico, Luigi Cialfi, Salvatore Napolitano, Anna Gatto, Vittorio De Laurentiis, Antonio Paolini, Orlando D'Addario, Ninetta Pattara, Benvenuta Leone, con la partecipazione dell'attore Renato Freschi e del fisarmonicista Vincenzo Di Naccio.Illustrando la manifestazione il direttore artistico del Festival, Massimo Pasqualone, ha sottolineato come l'idea di fondo, ancora una volta, «sia quella di far conoscere un particolare genere della poesia, con la presentazione di poeti provenienti da tutte le regioni d'Italia che si esprimono in dialetto, attraverso tematiche umoristiche e non comiche, secondo la canonica distinzione pirandelliana».27/01/2009 9.05