Convegno nazionale sull’archeologia industriale in Abruzzo

PESCARA. "Ricominciamo da Archeologia Industriale in Abruzzo" è il titolo del convegno nazionale previsto il 13 dicembre presso l'ex Aurum di Pescara con inizio alle 9.

La giornata di studi è dedicata a Walter Pellegrini, architetto che tra i primi a occuparsi di questo tema in Abruzzo.

E' organizzato dalla sezione abruzzese dell'Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale e dal Dipartimento di Economia e Storia del territorio dell'Università "G.D'Annunzio".

Docenti, ricercatori e studiosi delle Università di Chieti-Pescara, Perugia, Padova, del Molise e del Consiglio Nazionale delle Ricerche illustreraranno lo stato della ricerca in Abruzzo sull'Archeologia Industriale, a oltre 25 anni dalla prima mostra e relativi convegni.

Infatti negli anni '80 l'Abruzzo fu tra le prime regioni ad occuparsi di tale argomento,oggi di estrema attualità poiché il patrimonio archeoindustriale è a tutti gli effetti inserito nel Codice dei Beni Culturali e quindi oggetto di tutela e valorizzazione.

Nelle relazioni verranno affrontati vari aspetti di quella che è stata la "rivoluzione industriale" abruzzese, sia sotto il profilo del metodo di ricerca, sia nello specifico illustrando le antiche fornaci, le strade ferrate, le industrie dell'olio; ma anche l'opera di prosciugamento del Fucino, l'attività della famiglia Pomilio e verrà proposto un progetto di recupero di un edificio archeindustriale.

Al convegno sono affiancate 4 mostre, allestite nell'ex aurum: "Archeologia industriale marittima";"Archeologia industriale in Abruzzo";"La ferrovia Penne-Pescara";"Stabilimento ex Montecatini di Piano d'Orta:proposta di recupero".

Obiettivo della Sezione Abruzzo dell'Aipai è creare un Centro di documentazione permanente sull'Archeologia Industriale in Abruzzo e in prospettiva realizzare un EcoMuseo sulla storia dell'industria abruzzese.

11/12/2008 14.53