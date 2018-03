Giuseppe Ayala ad Atri per i "Mercoledì della Cultura"

ATRI. Sabato 13 dicembre presenterà il suo ultimo libro “Chi ha paura muore ogni giorno. I miei anni con Falcone e Borsellino”Ultimi appuntamenti con “I Mercoledì della Cultura”, il cartellone di incontri culturali promosso dall'Associazione “L. Illuminati”, in collaborazione con il Circolo Comunale e di Teramo Acli.Sabato 13 dicembre, alle ore 10.30, ospite della rassegna sarà il magistrato e uomo politico Giuseppe Ayala, oggi presidente della prima sezione di Corte d'appello del tribunale dell'Aquila.Ayala presenterà alla cittadinanza e agli studenti delle scuole superiori di Atri il suo ultimo libro “Chi ha paura muore ogni giorno. I miei anni con Falcone e Borsellino” (Mondadori Editore).Amico oltre che collega dei due magistrati ai tempi del pool anti-mafia, Ayala nelle pagine del libro racconta per la prima volta la sua verità non solo su Falcone e Borsellino – restituiti alla loro “appassionata e ironica umanità” – ma anche sugli anni drammatici della lotta alla mafia, le sue vittorie ed i suoi fallimenti, i ritardi e le complicità dello Stato, le colpe e i silenzi della Sicilia di allora.Il programma d'incontri prosegue poi martedì 16 dicembre, alle ore 17.30, con l'intervento dell'ambasciatore italiano a Cuba, Domenico Vecchioni. Originario di Atri, Vecchioni parlerà della sua esperienza a L'Avana e del suo ultimo libro, “Spie. Storia degli 007 dall'era moderna a oggi” (Editoriale Olimpia). L'opera racconta le vicende avventurose, drammatiche e sorprendenti degli uomini d'intelligence più celebri degli ultimi quattro secoli. Una vera e propria “galleria di ritratti” che si chiude con l'immagine ideale della spia del XXI secolo, professionista di altissimo livello, che sa di economia e di informatica, che conosce la storia e le relazioni internazionali.L'ultimo appuntamento di quest'edizione de “I Mercoledì della Cultura”, mercoledì 14 gennaio 2009 alle ore 17.30, sarà invece dedicato alle elezioni regionali di metà dicembre. Interverrà il direttore del quotidiano “Il Centro”, Luigi Vicinanza, che assieme ai presenti tenterà di tracciare un quadro delle prospettive che si aprono per l'Abruzzo dopo l'importante appuntamento elettorale.In occasione delle festività natalizie, inoltre, sabato 19 dicembre alle ore 17.30, i promotori della rassegna Giovanni Verna, Tommaso Antonelli e Filippo Prosperi, ringrazieranno e saluteranno il numeroso pubblico che anche quest'anno ha seguito gli incontri culturali della stagione.Tutti gli incontri, ad ingresso gratuito, si svolgeranno presso l'Auditorium di Sant'Agostino ad Atri, in Corso Elio Adriano.10/12/2008 11.44