Sempre più donne nella piccola impresa editoriale

ROMA. Il mondo del libro, della lettura e dell'editoria e' donna.Leggono di piu', scrivono sempre di piu', fondano piu' facilmente case editrici, "invadono" anche realta' editoriali di dimensioni maggiori assumendo funzioni di editor, di ufficio stampa o uffici diritti.Nella piccola editoria poi sono quasi la maggioranza, visto che ricoprono il 46% delle funzioni dirigenziali o direttive (amministratore delegato, presidente, responsabile editoriale, ufficio stampa), mentre sul totale occupazionale nell'industria (escluso il settore pubblico e dei servizi) non si raggiunge il 22% (Istat).E nelle medie e piccole imprese la quota dei ruoli dirigenziali coperti da donne non raggiunge il 7% (Federmanager). Se ne parlera' lunedi' 8 dicembre alle 14 a Roma nel convegno Editoria al femminile: un modo diverso di fare libri? a cura di Giornale della libreria e di Piu' libri piu' liberi, in programma nella Sala Smeraldo del Palazzo dei Congressi dell'EUR nella giornata conclusiva della Fiera della piccola e media Piu' libri piu' liberi.A confrontarsi, le grandi donne della piccola e media editoria: Francesca Archinto (Babalibri), Ginevra Bompiani (Nottetempo), Marta Donzelli (Donzelli editore), Bianca Spadolini (Armando Armando), moderate dal giornalista di Radio Rai Marco Tesei.Un tema "caldo", se si calcola che dal 1991 a oggi, considerando un campione di case editrici piccole, medie e grandi, l'incremento della percentuale delle donne che ricoprono il ruolo di presidente, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale e' stata del 119%. Piu' di un raddoppio.E non e' tutto, scrivono sempre piu' e leggono di piu' degli uomini: il 38% degli autori che pubblicano libri (dalla narrativa ai manuali, ai libri scolastici o per bambini) e' oggi composto da donne. Ma solamente nel 2002 erano il 31,2%.La lettura in Italia e' da anni in rosa: nel 1965 erano il 14,6% delle donne a leggere almeno un libro (e il 18,0% i maschi). Nel 1973 sono diventate il 22,6% (ma i maschi sono ancora la maggioranza con il 26,3%). E' nel 1988 che si e' registrato il sorpasso (39,3% contro il 33,7%) e oggi una donna su due (ma quasi il 70% delle bambine) e' lettrice, contro il 37,7% della popolazione maschile.E' un trend vero anche per la Rete. Se ne parlera' domenica 7 dicembre alle 16 sempre a Piu' libri piu' liberi nel convegno Quando la rete e' femminile: donne e nuove tecnologie (Sala Smeraldo del Palazzo dei Congressi dell'EUR).Interverranno: Chiara De Caro (Pickwichi), Francesca Panzarin (Womenomics), moderate da Cristina Mussinelli (AIE).La distanza tra le heavy users di Internet (13%) e i maschi (19%) e' infatti ormai a solo sei punti di differenza su tutto l'universo della popolazione: dalle ragazzine alle nonne. Nelle generazioni piu' giovani inizia a sopravanzare quella maschile: e' heavy user di Internet il 44% delle ragazzine di 14-19anni (vs 42%); tra le 20-24enni lo e' il 44% (vs il 41%); il 75% delle 14-19enni utilizza almeno una volta alla settimana sistemi come Messenger, rispetto al 55% dei loro coetanei. Sista insomma anche qui riducendo il gap di genere.02/12/2008 12.36