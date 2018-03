Fater in mostra al museo Vittoria Colonna

PESCARA. Verrà inaugurata il 19 Novembre alle 18.00 presso il Museo

Vittoria Colonna di Pescarala mostra fotografica Fater "Un giorno,

un'azienda, una città".

La mostra ideata da Fater in occasione del suo 50° anno di attività

apre idealmente le porte allo sguardo dei cittadini per rendere

l'essenza dell'azienda attraverso le sue persone.

Contenuto della ricognizione fotografica sono i valori, la passione e

gli interessi delle persone di Fater nell'interpretazione di otto giovani fotografe emergenti nello scenario internazionale. Il racconto vive nell'arco di 24 ore; una giornata contestualizzata non solo in azienda ma anche nella vita delle persone di Fater e nello scenario della città di Pescara.

Circa 150 le immagini esposte al Museo Vittoria Colonna che fanno

trasparire vivacità e rifuggono da qualsiasi formalismo ingessato.

Pescara che ha saputo affascinare Tim Parks, il grande scrittore

inglese, i 250 bambini della scuola calcio Fater, manager-papà bravi

come direttori d'orchestra, l'impegno nel lavoro e il senso della squadra, rapporti informali, incontro di generazioni; sono queste le

persone e le situazioni, gli scorci e gli stati d'animo protagonisti

della mostra.

«Stiamo dando il giusto valore al nostro cinquantesimo anno perché è

per noi un'occasione per proiettare Fater verso il futuro per continuare a far crescere un volano importante per il territorio – dichiara Sergio Cipolloni, Amministratore Delegato dell'azienda».

La mostra fotografica "Fater, un giorno, un'azienda, una città" è

visitabile dal 19 Novembre al 14 Dicembre 2008 presso il Museo d'Arte

Moderna Vittoria Colonna di Pescara in Via Gramsci 1 nei seguenti

giorni ed orari:

martedì – sabato: 09.00 – 13.00/ 16.00 – 20.00

domenica e lunedì: 16.00 – 20.00

Ingresso libero



19/11/2008 14.40