Duccio Di Monte: un artista e il suo legame con l'acqua

TERAMO. Sarà inaugurata sabato 8 novembre alle ore 21.00, a Teramo nei locali di Electa Creative Arts la mostra pittorica di Duccio Di Monte per il progetto culturale Oesse.La mostra fa parte del percorso ideologico e culturale segnato daOesse (Open Space) iniziato a marzo di quest'anno, che ha vistoavvicendarsi negli spazi espositivi di Electa mostre di pittori,scultori, mosaicisti, progetti culturali, convegni, presentazioni dilibri, sotto il segno dell'acqua e delle donne, i due temi affrontatinelle loro più varie sfaccettature.Un fil rouge che lega tutte le opere presentate in Oesse e che faparte dell'idea stessa dell'Open Space, mentale ovviamente, è quellodella fusion di stili e generi e di diverse forme espressive. Perquesto l'inaugurazione delle mostre è accompagnata sempre da opereartistiche che utilizzano diversi linguaggi e codici.In questo caso le opere disaranno accompagnate da un video sull'artista e sul suo rapporto con il mare e la materia ad opera del gruppo Philozei.Le opere di Di Monte hanno con l'acqua un inscindibile rapporto,perché «vivere a contatto con l'acqua per un artista vuol dire essernecondizionati», scrive Pino D'Ignazio direttore artistico del progettoOesse «ed è così che Di Monte, dall'acqua, ha preso tutta la forza el'energia che essa gli ha dato, riportandola sulle tele che sitrasformano in paesaggi dove il mare e le sue risorse sono presentinella sostanza, dove la materia è fatta di ossi di seppia e legni ebottiglie e piume di gabbiani, e di tutto ciò che il mare ha trovatoed ha depositato tra le sue mani. Ed è in questo modo che l'acqua nonè più solo materia (come potrebbe sembrare), ma vera rappresentazione spirituale fatta di simboli e memoria che transitano nell'onirico per una nuova possibile genesi». L'ingresso è libero.Duccio Di Monte è nato a Colonnella, in provincia di Teramo, ma vive elavora ad Alba Adriatica. Compie frequentemente viaggi di ricerca e distudio in Italia e all'estero.Da oltre quarant'anni svolge un'intensa attività artistica connumerose mostre allestite nel nostro Paese. Si sono inoltre tenuterassegne in suo onore a Darmstadt, Francoforte, Düsseldorf, Caracas,Parigi. Di rilievo le antologiche nel 1991 al Palazzo dei Capitani diAscoli Piceno e al Nuovo Museo Archeologico di Teramo, nel 1993 alCastello Forte Spagnolo dell'Aquila, nel 1995 al Museo delle Arti, delle Scienze e delle Lettere di Bergamo, nel 1999 al Museo Badia di Corropoli (Teramo).08/11/2008 10.01