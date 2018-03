Pubblicità: in un libro la "verità" sui testimonial

L'AQUILA. E' in libreria dallo scorso 23 ottobre, distribuito daMessaggerie Libri, il libro di Alessandro Aquilio "Parola diTestimonial", il testimonial nel panorama pubblicitario tra animacommerciale e non profit.La presentazione e' di Mauro Ferraresi (Universita' IULM - Milano).Come dalla fiducia in chi trasmette il messaggio nasce il successo ol'insuccesso di una campagna promozionale. Un originale viaggioall'interno del panorama pubblicitario tra anima comerciale e nonprofit.Si va da Calimero a Megan Gale, passando per Mina, Madonna o Fiorello fino alla Particella di sodio, Giovanni Rana o la coppiaTotti-Gattuso: quanti di questi personaggi sono ormai diventati amicidi famiglia, ammiccando dallo schermo tv, e quante volte ci siamotrovati a ripetere nel nostro linguaggio comune frasi del tipo «cel'hanno tutti con me perche' sono piccolo e nero!» oppure il classico«provare per credere» che ha accompagnato anni di comunicazione di un mobilificio?Ormai affidare i messaggi promozionali ad una persona che possa"entrare" nelle case degli italiani, sia esso uno sportivo, un attoreo piuttosto lo stesso produttore del bene, e' quasi una costante neimessaggi degli spot.Ma possiamo fidarci della loro parola? Parola di testimonial, attentaanalisi di Alessandro Aquilio, prova a rispondere a tutte questedomande analizzando la figura del testimonial dai suoi albori ad oggi.Dagli ambivalenti inizi legati a Carosello, agli sfavillanti anniOttanta, alla globalizzazione della societa' contemporanea, il mondodella comunicazione pubblicitaria non ha mai saputo rinunciare aquesta rassicurante immagine.Non sempre pero' i risultati sono stati pari alle attese. Parola ditestimonial e' un viaggio nella pubblicita', nella sua evoluzione. Unexcursus storico tra mondo commerciale e non profit, una suddivisionetipologica aggiornata e al passo con i tempi supportata dall'analisidi specifiche case history, dalla testimonianza diretta di personaggicelebri (da Massimiliano Pani a Claudio Bisio) e di esperti dellacomunicazione (da Patrizia Musso a Paola Papakristo).Se la pubblicita' e' l'anima del commercio, il testimonial e' l'animadella pubblicita', il suo volto spensierato, felice. Ma che spessonasconde segreti da conoscere. Il testimonial, infatti, non e' sempreun Re Mida capace di trasformare in oro tutto cio' che tocca.Al contrario. Spesso si trasforma in Medea, in Conte Ugolino,fagocitando il prodotto o la marca che doveva promuovere. E' perquesto motivo che la scelta di chi deve portare un messaggio deveessere preceduta da attente riflessioni strategiche, da presuppostiche favoriscano l'incontro tra le due identita' (quella del brand equella del personaggio), ma anche da una buona dose di coraggio evoglia di sperimentare.06/11/2008 10.00