Ad Atri tornano "I Mercoledì della Cultura"

ATRI. Continuano ad Atri gli appuntamenti con “I Mercoledì della Cultura”, il cartellone di incontri culturali promosso dall'Associazione “L. Illuminati”, in collaborazione con il Circolo Comunale A.C.L.I. di Atri e le A.C.L.I di Teramo .Mercoledì 5 Novembre si parlerà delle prospettive dell'economia abruzzese negli scenari della globalizzazione, assieme al Prof. Nicola Mattoscio, Preside della Facoltà di Scienze Manageriali dell'Università “D'Annunzio” di Chieti.Il “futuro dei nostri monumenti” sarà invece l'argomento dell'incontro-intervista del 12 Novembre con la Presidente Nazionale dell'Archeoclub, la Dott.ssa Clelia Arduini, che affronterà le problematiche legate alla conservazione del patrimonio artistico e architettonico.Di stretta attualità anche l'appuntamento del 19 Novembre dedicato ai tanti “volti” della bioetica e ai suoi possibili sviluppi. A discuterne sarà il Prof. Pietro Grassi, Docente di Storia delle Religioni presso l'Università della Santa Croce di Roma.Venerdì 21 e Sabato 22 Novembre, il programma proseguirà con due incontri incentrati sui temi della cultura italiana all'estero - ospite il Prof. Dante Marianacci, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Vienna - e del mondo universitario teramano (Interverrà il Prof. Giuseppe Sorgi, Preside del Corso di Laurea in Management dello Sport presso la sede distaccata dell'Università di Teramo ad Atri).Ultimo appuntamento del mese, mercoledì 26, con la relazione dell'On. Lanfranco Tenaglia, Magistrato ed ex Componente del Consiglio Superiore della Magistratura, che tratterà il tema della riforma della giustizia in Italia.Tutti gli incontri, ad ingresso gratuito, si svolgeranno alle ore 17.30 presso l'Auditorium di Sant'Agostino ad Atri, in Corso Elio Adriano.“I Mercoledì della Cultura” sono organizzati con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale d'Abruzzo ed il contributo del Comune di Atri e della Fondazione Tercas.03/11/2008 14.51