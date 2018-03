A Castiglione a Casauria mostra d’arte calcografica

CASTIGLIONE A CASAURIA. E' situato in Madonna della Croce, nel comune di Castiglione a Casauria (PE), a soli 30 minuti da Pescara. Dedalo è a 2-3 km dall'uscita Torre de Passeri-Casauria, sulla A25. Il centro internazionale di arte contemporanea è presieduto dall'italo-irlandese Colleen Corradi Brannigan, artista di livello europeo, residente a Pescara, già nota al grande pubblico per le sue esposizioni nelle varie università italiane, tra cui la D'Annunzio di Chieti-Pescara.

«Domani 3 ottobre 2008 alle 19.00 – afferma Colleeen Corradi Brannigan- inauguriamo nel nostro Centro Printmaking Today, una mostra di arte calcografica internazionale, che resterà aperta sino al prossimo 26 ottobre. Saranno oltre 60 gli artisti in mostra provenienti da vari paesi nel mondo, tra cui Stati Uniti, Polonia, Ukraina, Gran Bretagna, Canada, Peru', Tailandia, Brasile e Svezia. In particolare- spiega la curatrice dell'Evento- una sala è dedicata all'arte giapponese contemporanea con autori di varie scuole e tendenze, presenti con miniature e lavori in grande scala».

Chi espone?

Tra i nomi di spicco, sono da menzionare Manuel Lau, vincitore del concorso "Printmaking Today", Ellen Peckham e Slav Varlakov rispettivamente secondo e terzo posto. Inoltre, Hirata, Kawara, Taizo, Michiko, Ono, Kamiyama, Mizuno, Kouki Tsuritani, Barbara Mason, Shawn Stucky, Wilkinson e Joseph D'Uva, solo per indicarne alcuni.

«Il corpus calcografico presentato- spiega Colleeen Corradi Brannigan- comprende lavori di incisione, litografia, fotoincisione, mettotinti, monotipi, serigrafie e lavori grafici. Verrà per noi dagli Stati Uniti, appositamente per l'inaugurazione, l'artista emergente statunitense Dan Alvarado. Per apprezzare appieno il valore dell'iniziativa, la mostra aprira' con una visita guidata sulle tecniche e tendenze, illustrando i vari stili presenti, che offriranno una panoramica globale sull'arte contemporanea».

Oltre alle opere in mostra, a disposizione del pubblico vi sono svariate cartelle contenenti circa 300 lavori degli artisti in esposizione.



03/10/2008 9.39