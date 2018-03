Sulmona nel Club dei borghi più belli d’Italia

SULMONA. Sarà il terzo Festival nazionale del Club dei borghi più belli d'Italia, in programma a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, dal 6 al 7 settembre, ad ufficializzare l'ingresso della città di Sulmona come socio onorario del Club dei borghi più belli d'Italia.

La cerimonia d'investitura avverrà domani, sabato 6 settembre, alla presenza di una delegazione istituzionale, composta dal sindaco, Fabio Federico, dal vice sindaco, Palmiero Susi, e dall'assessore Mauro Tirabassi, e di una folta rappresentanza dell'Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, una quarantina tra figuranti, sbandieratori, chiarine e tamburini che arriveranno nella cittadina umbra.

L'importante riconoscimento era stato già comunicato lo scorso 30 luglio, in occasione della terza edizione della Giostra dei Borghi più d'Italia, nata dalla collaborazione tra l'Associazione Giostra Cavalleresca e il Club dei Borghi più belli d'Italia, e sfociata nell'organizzazione di un torneo agli anelli riservato ai comuni aderenti al Club.

«Ho accolto con estremo piacere l'invito che mi è giunto dal presidente Primi- ha dichiarato il sindaco-, in quanto si tratta di un riconoscimento comunque significativo per la nostra città, accolta quale socio onorario nel prestigioso Club. Naturalmente, ho ritenuto mio preciso dovere coinvolgere l'Associazione Giostra, sia perché è stato proprio grazie all'Associazione del presidente Cantelmi l'aver ideato e realizzato una Giostra dedicata ai Borghi; sia perché portiamo uno straordinario biglietto da visita della nostra città. Sono convinto che già dal prossimo anno –ha concluso- avremo non solo tanti turisti in più in città, per via di questa sorta di gemellaggio con il Club, ma anche una Giostra dei Borghi ancora più ricca e spettacolare».



a.d.g. 05/09/2008