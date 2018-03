Il 5, 6 e 7 settembre Festa della Zucca a Villa Sant’Angelo

VILLA SANT’ANGELO. L’Associazione Culturale “La Lumetta” ed il CSI di Villa Sant’Angelo organizzano, come ormai consuetudine, nel primo fine settimana del mese di settembre, la piacevole e folckloristica manifestazione della Festa della Zucca.

VILLA SANT'ANGELO. L'Associazione Culturale “La Lumetta” ed il CSI di Villa Sant'Angelo organizzano, come ormai consuetudine, nel primo fine settimana del mese di settembre, la piacevole e folckloristica manifestazione della Festa della Zucca. Quest'ultime, oltre ad essere ingrediente principale dei molti piatti tipici proposti nei vari stand della sagra, sono indiscusse protagoniste del concorso ZuccArt, esposizione di composizioni e manufatti realizzati appunto attraverso la lavorazione delle zucche.L'evento, che avrà luogo presso il Parco Comunale “Tiero Pezzuti”, si rifà ad una antica tradizione del piccolo borgo aquilano. Proprio durante il periodo interessato, infatti, in coincidenza con quella che un tempo era la festa del raccolto, si celebra la ricorrenza dedicata alla Madonna delle Grazie, rigorosamente di sera; quindi, quando non c'era ancora la corrente elettrica ad illuminare il percorso che conduce i fedeli fino al luogo della venerazione (la vicina chiesa della Madonna delle Prata), si ovviava al buio appendendo sui rami degli alberi delle zucche opportunamente svuotate della polpa, bucate, e con dei lumi posti al loro interno.Tali manufatti venivano chiamati, appunto, le “lumette”, mentre i giovani, durante il tragitto, facevano roteare le “giranne”, cartocci di granoturco e paglia, legati con delle funi e poi incendiati. Oggi, a quest'ultima usanza, è stata sostituita una fiaccolata in onore della pace, alla quale segue l'accensione della “pupazza”, accompagnata da fuochi pirotecnici.Ad allietare l'evento non può certo mancare la musica, sia quella dal vivo che quella proposta dalla Diskozucca, discoteca all'aperto, ma soprattutto spazio dedicato ai più giovani, con concerti e serate a tema.04/09/2008 10.15