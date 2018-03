Modigliani in mostra a Giulianova

GIULIANOVA. Con la mostra “Modigliani, l’artiste italien”, inaugurata lo scorso 15 maggio presso Palazzo Taverna a Roma, si è dato inizio all’Anno di Modigliani, che proseguirà con un’esposizione itinerante.







L'evento ha celebrato lo spostamento da Parigi a Roma degli archivi legali Modigliani, rendendo concreto il desiderio dell'Artista di tenere viva nella “città eterna” la sua memoria e la sua opera.

Una parte di questa prestigiosa collezione composta da “Le Cahier de Musique” (6 disegni unici su carta pentagrammata misure cm 17,4 x 13,4, testimonianza delle famose “Soirées de Paris” a cui partecipavano Satie, Jacob, Cocteau e tutto il gruppo di artisti che Leopold Zborowsky seppe riunire attorno alla sua galleria) del 1916, due sculture in bronzo del 1911, fotografie, un cortometraggio sulla vita dell'Artista curato da Cristian Parisot ( legale rappresentante dell'archivio Modigliani) più documenti di altissima importanza storica, sarà felicemente ospitata e messa in esposizione presso l'associazione culturale “Piazza Dante” di Giulianova alta.

Inoltre, per celebrare il Genio del grande Maestro si terrà la presentazione dell'opera musicale “Dedo” di Delilah Guttman, patrocinata dal Modigliani Istitut Archives Legales, Parigi-Roma. Alla presentazione seguirà un concerto per voce recitante - Gianluca Reggiani, voce soprano - Laura Catrami e pianoforte - Delilah Guttman: saranno eseguite musiche di Erik Satie tratte dal repertorio pianistico e vocale dell'omonimo compositore francese e musiche di Delilah Guttman tratte dall'opera “DEDO” – testi di Salvatore Ritrovato, Amedeo Modigliani e parole liberamente tratte dagli scritti del Maestro Ardengo Soffici.

DOVE E COME



Opere in esposizione dal 02 al 24 agosto 2008 tutti i giorni dalle 19,00 alle 24,00, Presso la sala espositiva dell'Associazione Culturale Piazza Dante, ingresso libero



Inaugurazione:

Sabato 02/08/2008



Ore 21,30 Proiezione del cortometraggio “Trà Montmartre e Montparnasse” di C. Parisot

Ore 22,00 Saluto delle autorità e apertura mostra delle opere di Amedeo Modigliani

Ore 22,30 Opera musicale DEDO omaggio ad Amedeo Modigliani

Delilah Guttman (piano) Gianluca Reggiani (voce recitante) Laura Catrami (soprano)



Domenica 03/08/2008

Ore 21,30 Cinema sotto le stelle

Proiezione del film “ I colori dell'anima” ispirato alla vita di Amedeo Modigliani

Con Andy Garcia e Elsa Zylberstein

28/07/2008 10.38