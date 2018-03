Estate a Rapino, film, musica e piatti tipici

ESTATE 2008 . RAPINO. Con il film "Come d'incanto", divertente commedia della Walt Disney per tutta la famiglia, ha preso avvio il calendario estivo del Comune di Rapino, un programma ricco di appuntamenti culturali di qualità - presentato con un accattivante opuscolo - per intrattenere cittadini e turisti.



Il prossimo week-end sarà caratterizzato dal concerto "Losing Memory", che si terrà venerdì 25 alla Villa Comunale, e domenica 27 dall'evento inaugurale di Torre Monarca, antico monumento dell'identità storica di Rapino, recuperato dall'amministrazione Comunale e riconsegnato alla comunità.

Intorno a questo appuntamento, è stato ideato un evento culturale, già proposto lo scorso anno, denominato "Notte slow", realizzato in collaborazione con l'associazione "Slow Food Chieti" che promuove, comunica e studia la cultura del cibo in tutti i suoi aspetti. Oltre alla degustazione di dolci tipici, si potrà assistere ad un coinvolgente spettacolo musicale: "Mediterranea", un viaggio emozionante tra le più suggestive melodie popolari del XX secolo, che sorvola la Francia, la Spagna, l'America e naturalmente l'Italia.

L'evento centrale dell'estate rapinese sarà "Notte rosa", ispirato alla famosa manifestazione riminese. Il 1 agosto, a partire dalle ore 21,30, le due piazze principali del centro storico si coloreranno di rosa e ospiteranno spettacoli fino a notte inoltrata.

A seguire altri interessanti appuntamenti: un concerto di musica brasiliana il 3 agosto e nuovamente un cinevilla il 6 agosto, mentre

l'8 agosto l'amministrazione Comunale inaugurerà il monumento "Rapinesi nel Mondo" dedicato agli emigranti.

I giorni 9 e 10 saranno dedicati alle Feste Patronali di S. Lorenzo e S. Emidio. Per gli appassionati di sagre, ce ne saranno due: la Sagra della Piazza Fritta, a cura dell'Associazione "Amici di Rapino", che si terrà nei giorni 11-12-13, e la Sagra della Polpetta, 17 e 18 agosto presso la pizzeria "Il Garden".

Un appuntamento culturale di grande rilievo è Indaco, il corso di scultura in ceramica, che si svolgerà dal 15 al 24 agosto all'interno del Museo della Ceramica. Il corso sarà condotto dal M° Guido Mariani di Faenza, che guiderà i partecipanti nell'affascinante mondo dell'arte scultorea.

Il 23 Agosto appuntamento con "La Bisbetica domata", divertente spettacolo teatrale di e con Stefano Angelucci Marino; mentre il 24, per i più giovani, il gruppo "Rollerchain" eseguirà brani "brit pop".

Dedicato a tutti gli sportivi il Trofeo Paperino, la gara podistica organizzata dall'ASD Libertas Atletica Rapino, che si svolgerà il giorno 29 agosto in piazza Paolucci, mentre il 30 agosto appuntamento con il teatro dialettale dell'Associazione Bafile di Boccadivalle.

La Bell' Estate si concluderà il 31 agosto con la rassegna di cori folkloristici a cura del Coro Touta Marouca.



24/07/2008 9.36