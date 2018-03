Parte oggi "Dall'Etna al Gran Sasso"

CITTA' SANT0ANGELO. Dal 19 al 27 luglio si terrà a Città Sant'Angelo la sesta edizione di "Dall'Etna al Gran Sasso", manifestazione che promuove l'arte, la cultura, il folclore, le tradizioni ed i prodotti tipici della dell'Abruzzo e della Sicilia.

Tradizionalmente organizzata dal comune abruzzese Città Sant'Angelo e da quello siciliano Nicolosi, gemellati, la manifestazione ha continuato a crescere fino a diventare – grazie alla varietà ed alla completezza delle iniziative, alla bellezza dei materiali esposti, alla qualità degli intrattenimenti, alla squisitezza dei prodotti gastronomici – un appuntamento fondamentale della vita regionale estiva.

Si parte questa sera con la mostra mercato "TradArt" per poi proseguire con la sfilata dei carretti siciliani.

Alle 21 lo spettacolo dialettale "Sette femmene sole sole".

Tutti i giorni ci saranno gli stands gastronomici di cucina tipica siciliana, dove poter mangiare le specialità tipiche: arancini, cannoli e anche granite, vini e distillati preparati da cuochi siciliani.

Ma la presenza della cucina abruzzese non sarà da meno: arrosticini e buon pesce per tutti.

Dalle ore 19 in poi è anche previsto un bus navetta gratuito per portare i visitatori direttamente nel centro storico di Città Sant'Angelo.

La manifestazione calamita ogni anno tantissime persone. Nella scorsa edizione si sono contate quasi 100 mila presenze.





19/07/2008 13.44