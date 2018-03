Estate Roccolana, un mare di eventi

ESTATE 2008. ROCCA SAN GIOVANNI (CH). E' stato reso noto il calendario degli eventi dell'Estate Roccolana 2008, che tradizionalmente si svolge a Rocca San Giovanni durante il periodo estivo.

A illustrarlo, sindaco e vice sindaco di Rocca San Giovanni, Gianni Di Rito e Camillo De Palma, e Eusebio Aimola, Presidente della locale sezione Pro Loco.

«Un cartellone ricco di eventi, come ormai è consuetudine da qualche anno – ha illustrato Di Rito – per un'estate che si preannuncia ricca di novità e di eventi ormai consolidati».

Tra le manifestazioni di rilievo, spiccano alcune iniziative di prestigio, che prima l'amministrazione comunale e poi la Pro Loco hanno saputo individuare e proporre al pubblico, riscuotendo un grande

successo: si tratta di "Gustando Rocca San Giovanni", "Rocca San Giovanni in Jazz" e la "Rassegna cinematografica Frentana".

«Il primo è un evento itinerante –ha spiegato De Palma, ideatore della manifestazione qualche anno fa – che ha luogo nel centro storico, nei punti più caratteristici e attraenti del borgo antico, si svolgerà l'8 e il 9 agosto e si tratta di serate di degustazione delle tipicità enogastronomiche locali».

Il festival internazionale del jazz è invece giunto alla sua sesta edizione, è curato e diretto dal musicista Walter Gaeta ed è previsto dal 16 al 18 agosto, con la consueta presenza di artisti di fama internazionale per una tre giorni di musica di alto livello.

«La Rassegna cinematografica Frentana è un appuntamento fisso dell'Estate Roccolana – ha commentato Carlo D'Angelo, direttore artistico – poiché è un appuntamento che ci rende unici in tutto il comprensorio. Quest'anno, si prevede un vero e proprio concorso di cortometraggi, con una giuria artistica, una critica e una popolare, quindi con un maggior coinvolgimento della popolazione. Appuntamento dal 30 luglio al 2 agosto».

«Molti altri sono gli appuntamenti interessanti che il programma prevede – ha aggiunto Aimola – tra tutti mi preme richiamare il torneo di pallacanestro dedicato alla memoria di Simone Caravaggio, un amico di tutti, prematuramente scomparso, e che vogliamo ricordare così, con il sorriso, il suo sorriso. Un particolare ringraziamento va al direttivo, ai soci e per coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa Estate».

Ancora, concerti di musica sinfonica, musica rock, pop, cabaret, teatro dialettale con nomi di prestigio del panorama locale, feste popolari, tornei di calcetto, ping pong e calcio balilla, feste patronali.

«L'impegno che questi ragazzi ci stanno mettendo per raggiungere importanti obiettivi è davvero considerevole – ha detto ancora il primo cittadino – anche perché la crescita di queste iniziative, molto importanti per quanto riguarda lo sviluppo turistico culturale del territorio, viaggia di pari passo con i traguardi che l'amministrazione comunale sta raggiungendo in questo campo».







11/07/2008 9.40





