Concerti da camera itineranti in provincia di Teramo

ESTATE 2008 TERAMO. Ventuno concerti da camera, da domenica al 10 agosto, in provincia di Teramo. Sono quelli della “Rete Abruzzese per lo spettacolo”, il progetto promosso dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Abruzzo con l’apporto delle quattro Province, di diversi Comuni (in particolare Teramo, Giulianova, Roseto e Atri) e l’organizzazione del Teatro Marrucino di Chieti in qualità di ente esecutore.

La rassegna di concerti è organizzata in collaborazione con l'Istituto musicale pareggiato Braga. In Abruzzo sono altre due le istituzioni musicali impegnate nel progetto: il Conservatorio Casella de L'Aquila e il Conservatorio D'Annunzio di Pescara. Ogni conservatorio realizza 21 spettacoli.

L'iniziativa, a Teramo, è stata organizzata dall'assessorato alla Cultura della Provincia di Teramo. Oltre ai solisti e ai gruppi da camera dell'Istituto Braga, partecipa anche l'Ensemble Benedetto Marcello.

«Pensiamo – è il commento dell'assessore alla Cultura, Rosanna Di Liberatore – di aver messo in piedi una rassegna significativa e di aver fatto cosa gradita ai Comuni e a chi fruirà di questi spettacoli. Siamo inoltre soddisfatti della collaborazione che nell'ambito del progetto si è realizzata con i conservatori, tra i quali il nostro istituto Braga. È la dimostrazione che le cose, quando si fanno in sinergia, producono effetti positivi di cui tutti possono avvantaggiarsi».



QUESTO L'ELENCO DEI CONCERTI:



- 29 giugno ore 18,30 Atri Auditorium Sant'Agostino Trio Nice

- 3 luglio ore 21,30 Roseto Villa Comunale Ensemble Benedetto Marcello

- 5 luglio ore 21,30 Roseto Villa Comunale Melos Clarinet Ensemble

- 6 luglio ore 21,00 Fano Adriano Chiesa SS. Pietro e Paolo Organista Marco Palladini

- 8 luglio ore 18,30 I Concerti dell'Istituto auditorium D'Ambosi Pianista Carlo Michini

- 10 luglio ore 18,30 I Concerti dell'Istituto auditorium D'Ambosi Duo pianoforte a 4 mani Alessandro Cappella - Laila Di Michele

- 11 luglio ore 18,30 I Concerti dell'Istituto auditorium D'Ambosi Duo sassofono / pianoforte Ernesto Cardascia - Martina Colli

- 11 luglio ore 21,00 Giulianova Terrazza Kursaal Ensemble Benedetto Marcello

- 12 luglio ore 21,00 Isola del Gran Sasso Piazza del Comune Duo Chitarra / flauto Tonio Malvezzo - Brunella Piane

- 12 luglio ore 21,00 Giulianova Palazzo Re Duo clarinetto / pianoforte Federico Paci - Tiziana Cosentino

- 15 luglio ore 18,30 I Concerti dell'Istituto auditorium D'Ambosi Pianista Corrado Di Pietrangelo

- 16 luglio ore 18,30 I Concerti dell'Istituto auditorium D'Ambosi Duo violino / pianoforte Alessandro Ferrari - Pietro Patriarca

- 20 luglio ore 21,00 Silvi Chiesa Parrocchiale Duo Chitarra - flauto Tonio Malvezzo- Brunella Piane

- 26 luglio ore 18,00 Pietracamela Piazzetta degli Eroi Quartetto di flauti “Images”

- 30 luglio ore 21,00 Atri Auditorium Sant'Agostino Duo violino - pianoforte Melanie Budde - Natalia Gonchar

- 31 luglio ore 21,00 Silvi Chiesa Parrocchiale Melos Clarinet Ensemble

- 1 agosto ore 18,30 Bisenti Chiesa S. Maria degli Angeli Quartetto di flauti “Images”

- 5 agosto ore 21,00 Tossicia Palazzo Marchesani Ensemble Benedetto Marcello

- 6 agosto ore 21,00 Colledara Chiesa Parrocchiale Ensemble Benedetto Marcello

- 7 agosto ore 21,00 Morro D'oro Piazza centro storico Melos Clarinet Ensemble

- 7 agosto ore 21,00 Padula Chiesa di S. Maria Assunta Duo violino / chitarra Paolo Giuseppe Oreglia - Maurizio Di Fulvio

- 10 agosto ore 19,00 Intermesoli Piazzetta Duo violino / chitarra Paolo Giuseppe Oreglia- Maurizio Di Fulvio





27/06/2008 11.34