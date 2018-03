Summer Kisses, 19 artisti tra Umbria all’Abruzzo

ESTATE 2008 CITTA’ SANT’ANGELO. Summer kisses è una mostra collettiva che vede due musei, di due diverse regioni, dialogare e dar vita ad un progetto curatoriale unico. Una mostra dislocata su due sedi, quindi, ma rispondente ad un’idea curatoriale condivisa, concepita da Maurizio Coccia (Palazzo Lucarini di Trevi) ed Enzo De Leonibus (Museo Laboratorio di Città Sant’Angelo).





La mostra si articola secondo le indicazioni di un'unica cabina di regia disposta sui due opposti versanti appenninici dell'Italia centrale, con una dislocazione degli artisti tutta da scoprire.

Città Sant'Angelo e Trevi, infatti, sono due contesti territoriali con grandi differenze, ma anche diversi punti in comune. Uno di questi, la presenza di due attivissimi centri per l'arte contemporanea. Questa mostra, pertanto, vuole essere una prima occasione di scambio fra due realtà tra le più significative, a livello nazionale, di una certa tendenza alla ricerca in arte.

Artisti che hanno contribuito a definire la linea dei due musei, oltre ad artisti che vi si inseriscono per affinità linguistica e poetica, espongono variamente nei diversi spazi, secondo un gioco dialettico di rimandi e nuove sollecitazioni.

La mostra, inoltre, sancisce un importante punto di svolta nella programmazione culturale dei due spazi, stabilendo i termini di una collaborazione che fa della progettazione condivisa un punto di forza. Fondamentale, e segno di una notevole e comprovata lungimiranza, il sostegno delle reciproche amministrazioni, il Comune di Città Sant'Angelo ed il Comune di Trevi, oltre alla Provincia di Pescara ed alla Regione Abruzzo. Dimostrazione, questa, della possibilità di creare relazioni e fare sistema tra spazi culturalmente affini, anche se periferici, che si attestano sul filone della sperimentazione artistica.



Ideazione, coordinamento e cura: Maurizio Coccia, Enzo De Leonibus

Co-curatela: Matilde Martinetti, Mara Predicatori

Artisti: Alterazioni Video, Raffaela Carcangiu, Marcello Cinque, Carlo De Meo, Matteo Fato, Michele Giangrande, Noga Inbar, Wilma Kun, Myriam Laplante, Loredana Longo, Sukran Moral, Maria Morganti, Angelo Mosca, Mario Moscadello, Anja Puntari, Fabrizio Segaricci, Nicola Toffolini, Tu M', Massimo Vitangeli

Enti promotori: Comune di Trevi (PG), Comune di Città Sant'Angelo (PE), Provincia di Pescara, Regione Abruzzo.

Enti attuatori: Palazzo Lucarini Contemporary Associazione Culturale, Trevi (PG); Comune di Città Sant'Angelo - Museo Laboratorio, Ex Manifattura Tabacchi, Città Sant'Angelo (PE).

Inaugurazione: Trevi (PG), 11 luglio ore 19:00; Città Sant'Angelo (PE), 12 luglio dalle ore 19:30 alle 24:00

Date: 12/13 luglio – 12 ottobre 2008

Sedi e orari: Centro per l'Arte Contemporanea Palazzo Lucarini Contemporary, dal martedì alla domenica, dalle 16:00 alle 19:00. Chiuso il lunedì. Museo Laboratorio Ex Manifattura Tabacchi, dal martedì alla domenica, dalle 20:00 alle 24:00. Chiuso lunedì e martedì. Dal 25 agosto al 12 ottobre aperto solo su appuntamento.





25/06/2008 11.26