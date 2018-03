Ecco gli appuntamenti abruzzesi della festa europea della musica

ABRUZZO. Torna anche quest'anno l'appuntamento con la "Festa Europea della Musica", in programma come da tradizione il 21 giugno sull'intero territorio nazionale con iniziative all'insegna del binomio musica e arte. Con lo slogan ''MusicArte'', il Ministero per i beni culturali si fa principale promotore della Festa della Musica con il coinvolgimento, in particolare, della direzione generale per lo Spettacolo dal vivo e di tutti i propri Istituti centrali e territoriali che consentiranno la realizzazione di eventi musicali gratuiti in decine di luoghi d'arte sparsi sull'intero territorio nazionale.

In Abruzzo con il cordinamento della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, numerose sono le manifestazioni che si svolgeranno la sera del solstizio d'estate e ad ingresso gratuito.

A L'Aquila presso: il cortile della residenza Municipale concerto di Angelina Yershova & Bio Electrc Band a partire dalle 22.30, l' Oratorio San Giuseppe dei Minimi C. Saint Saens " Il Carnevale degli animali. Danza macabra op. 40" concerto del due pianistico Fabio e Sandro Gemmitti con le voci recitanti di Bartolomeo Giusti e Francesca Giorgini organizzato dai Solisti Aquilani; il Monastero di Sant'Amico Concerto d'Organo di Armando Carideo delal Società dei Concerti Barattelli alle ore 19.00, e all'Oratorio di S. Antonio de Nardis appuntamento con la musica classica del Complesso gli Archi del Cherubino a partire dalle 19.00.

Ad Ortona presso Palazzo Corvo sempre il 21 giugno, nel pomeriggio sarà presentato il volume: “Giovanni Martinelli – La grande voce italiana al Metropolitan di New York 1913 – 1946”.

A Lanciano invece la manifestazione organizzata nell'ambito della Festa della Musica si svolgerà il 27 giugno e sarà presentato alle ore 17.30, presso la sezione locale dell'Archivio di Stato, il Fondo Centofanti di Lanciano. Infine a Pescara Festa Della Musica e delle Arti nel Solstizio d'Estate in Piazza Italia dal 20 giugno al 21.

La Festa della Musica, uno degli appuntamenti annuali più importanti di cultura e spettacolo in Europa, si celebra il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate. Nata in Francia nel 1982, la manifestazione ha assunto dal 1995 un carattere internazionale e si svolge contemporaneamente in tutte le principali città europee. Dal 1999 la Presidenza del Consiglio ha concesso l'alto patrocinio alla manifestazione riconoscendone ufficialmente l'interesse pubblico e la valenza culturale.



18/06/2008 13.58