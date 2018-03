Lanciano a Malta per il Mistero Eucaristico

LANCIANO. Lanciano a Malta per la Mostra sul Miracolo Eucaristico. Dal 10 al 31 Maggio 2008 a La Valletta (Malta), presso la Chiesa di Santa Caterina d'Italie e dal 6 al 28 Giugno 2008 a Victoria (Gozo), presso la Chiesa di San Giacomo.

In collaborazione con il Centro di Documentazione e Ricerche Musicali "F. Masciangelo", sabato 10 Maggio 2008, alle ore 20,00, nella sede del Palazzo Presidenziale di Sant'Antonio a La Valletta, verrà eseguita una selezione di brani musicali di genere sacro e profano del Compositore lancianese Francesco Masciangelo, legato a Malta per origini materne.

Lo stesso concerto sarà ripetuto a Victoria (Gozo) domenica 11 Maggio 2008, alle ore 19,00, nel Palazzo del Ministero della Cultura.

Momento importantissimo del programma è quello del "Symposium scientifico e culturale sul Miracolo Eucaristico" di sabato 7 Giugno 2008 a Victoria, presso il Centro Culturale della Cittadella di Gozo, con la partecipazione di rappresentanti della Curia Arcivescovile di Lanciano-Ortona e del Santuario del Miracolo Eucaristico.

A seguire è stato programmato un incontro tra Tour Operator (out going) per un approfondimento sulle peculiarità turistiche, culturali e gastronomiche della Regione Abruzzo.



