Capolavori dell'arte sacra in mostra ad Avezzano

AVEZZANO. Per due mesi si potrà ammirare anche l'Exultet, mai esposto prima al pubblico in Abruzzo





Manoscritti e pergamene, capolavori di oreficeria e artigianato, sculture lignee e dipinti saranno i protagonisti di un inedito viaggio nell'Arte Sacra della Marsica, la mostra "Testimonianze Preziose. Capolavori sacri svelano la loro storia".

Oltre 30 opere, tra le quali eccezionalmente l'Exultet di Avezzano e il Tesoro della Regina Giovanna, saranno esposte ad Avezzano dal 5 aprile al 2 giugno 2008 presso l'Istituto Don Orione, a Celano dal 22 giugno al 31 agosto 2008 nel Castello Piccolomini.

C'è grande attesa per la prima esposizione in Abruzzo dell'Exultet di Avezzano, rotolo liturgico datato intorno al 1057 e decorato nello scriptorium di Montecassino. Tra i migliori rotoli pergamenacei conosciuti, è custodito nella Diocesi di Avezzano.

La mostra vedrà raccolte insieme anche le preziose opere del Tesoro della Regina Giovanna, donato dalla regina di Napoli alla Chiesa di San Pietro di Alba Fucens nel 1400: ne fanno parte un trittico bizantino del XIV secolo, preziosi argenti e avori. La sezione dedicata ai documenti scritti vedrà esposti l'Antifonario di Trasacco, bolle di Bonifacio VIII, un manoscritto di Tommaso da Celano del XIII secolo, incunaboli e pergamene. Tra i dipinti spiccano la Madonna di Andrea Delitio (1440) e la Madonna di Collelongo, pregevole pala d'altare (XIII sec.) e tra le sculture il Tabernacolo di Avezzano in legno e avorio, proveniente dalla chiesa cappuccina di Santa Maria de Vico.

Tesori sfuggiti al tempo e ai terremoti racconteranno la loro storia in un allestimento inedito dove, oltre lo sguardo, sarà anche l'ascolto a regalare ai visitatori il senso e il fascino di antiche suggestioni, favorite dalla presenza di effetti multimediali.

La mostra è curata da Flavia De Sanctis e Caterina Dalia, patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali – Direzione Generale per i Beni Librari e dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo.

La mostra sara aperta dal martedì alla domenica (10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.30).





03/04/2008 9.31