Ripa teatina,intesa con il Dams di Roma

RIPA TEATINA. È stato firmato nei giorni scorsi a Roma, presso la sede del corso di laurea in Discipline della Arti, della Musica e dello Spettacolo (Dams) della facoltà di Lettere e Filosofia presso l'università di RomaTre un protocollo d'intesa tra l'istituzione universitaria, il Comune di Ripa Teatina e l'associazione culturale e teatrale “Il Canovaccio” di Chieti.

L'intesa è stata raggiunta per lavorare insieme su un progetto di attività teatrale che vede coinvolti tutte le sette realtà amministrative dell'Unione dei Comuni delle Colline Teatine (Ripa Teatina, Tollo, Villamagna, Casalincontrada, Casacanditella, Vacri, San Martino sulla Marrucina) in momenti di attività laboratoriale e di programmazione attraverso la creazione di una vera e propria stagione di spettacoli e l'istituzione di un premio teatrale.

«Il nostro intento – ha spiegato Mauro Petrucci, sindaco di Ripa Teatina e presidente dell'Unione dei Comuni delle Colline Teatine – è quello di valorizzare il territorio e coinvolgere i giovani in attività di alto valore aggregante come il teatro, la musica e le arti figurative in genere. Il protocollo d'intesa firmato con il Dams prevede la collaborazione e lo scambio tra i contraenti attraverso stage formativi, eventi, seminari, laboratori, dimostrazioni di lavoro, convegni, conferenze e quant'altro possa favorire la conoscenza e la ricerca nell'ambito dello spettacolo dal vivo».



06/03/2008 14.09