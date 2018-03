Arte e musica per sconfiggere l'Aids

PESCARA. Una mostra di manifesti sulla prevenzione proveniente da tutti i continenti presso i locali exCofa, lungomare Colombo.

L'appuntamento è ancora valido per il 15 e 16 febbraio, dalle ore 20 alle ore 23, con l'esibizione della pianista Maria Gabriella Castiglione (ore 21).

La serie di eventi è stata organizzata dall'associazione Jonathan – diritti in movimento, che anche quest'anno realizza la campagna di prevenzione e informazione Aids.

In programma ci sono anche la proiezione del film "Sono positivo" e il dibattito presso il cinema Circus di Pescara il 16 febbraio 2008, riservato agli alunni delle scuole superiori e l'allestimento di mostre presso le scuole superiori aderenti ed a conclusione della campagna "la vita è un gioiello 2007".

Presso i locali dell'exCofa, inoltre, sarà organizzata sabato 16 febbraio, a partire dalle ore 16, un djset in collaborazione con il Muccassassina di Roma, con spettacoli, animazione e discoteca che si protrarrà fino all'alba e che sarà occasione di sensibilizzazione, informazione, riflessione e, perché no, divertimento per tutti i giovani che vorranno partecipare.

Lo strumento principale di questa campagna è ancora una volta un opuscolo informativo, rinnovato nella grafica e nel testo, che verrà stampato in 40.000 esemplari e che sarà distribuito in tutte le 476 farmacie abruzzesi, in moltissime scuole ed in tutti gli eventi organizzati durante lo svolgersi della campagna.



11/02/2008 10.02