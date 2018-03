Rassegna sinfonica natalizia 2007. Civitella Messer Raimondo capofila

CIVITELLA MESSER RAIMONDO. Il fascino della musica classica ha investito da circa un decennio una estesa fascia di territorio della Provincia di Chieti.

Civitella Messer Raimondo si pone quest'anno capofila di tredici paesi della Provincia di Chieti. Questo piccolo comune da molti anni rappresenta un esempio importante ed influente per tutti gli altri piccoli paesi per avere scelto di offrire per ben tre volte durante un anno un concerto classico nella sua Chiesa di San Salvatore.

La Filarmonica di Brasov di Romania eseguirà il programma previsto.

Questa antica istituzione sinfonica statale è annoverata tra le più prestigiose orchestre rumene; il proprio repertorio preclassico, classico, romantico e contemporaneo l'ha condotta in numerosi Paesi stranieri in tournee' importanti negli Stati Uniti, in Germania, in Spagna, in Italia, in Francia. Diretta da grandi direttori si è meritata le lodi ed i commenti positivi della stampa specializzata. Il programma prevede, nella fase prenatalizio, un programma preclassico con musiche di Bach, Vivaldi, Albinoni; una seconda parte un brillante e traboccante con repertorio della famiglia Strauss, danze ungheresi di Brahms e altri lavori di compositori inseriti nella tradizione della danza. L'Ouverture del Pipistrello apre al mondo del valzer, risultato quest'ultimo dalla cultura della danza popolare, e continua con mazurche e polche, che arricchiscono la serata musicale. Occasione quindi da non perdere per gli appassionati, per la note capacità dell'orchestra di affrontare questo repertorio sfavillante che renderà la serata indimenticabile.

I paesi e i rispettivi luoghi delle esecuzioni nel dettaglio i seguenti:

21 Dicembre Ore 20.30 Palombaro Chiesa San Salvatore;

22 Dicembre Ore 21.00 Rocca San Giovanni Chiesa San Matteo;

23 Dicembre Ore 20.30 Montazzoli Chiesa San Silvestro Papa;

25 Dicembre Ore 18.30 Civitella Messer Raimondo Chiesa San Salvatore;

26 Dicembre Ore 19.30 Sant'Eusanio del Sangro Chiesa Maria SS. Annunziata;

26 Dicembre ore 16.30 Schiavi d'Abruzzo;

27 Dicembre ore 18.00 Altino Chiesa s. Maria del Popolo ; Ore 21.00 Guardiagrele Cinema Teatro Garden;

30 Dicembre Ore 18.00 Paglieta Chiesa M.SS. Assunta ; Ore 21.30

Casalbordino Teatro Auditorium;

31 Dicembre Ore 18.30 Castelfrentano Chiesa Santo Stefano;

2 Gennaio Ore 20.00 Carpineto Sinello Sala Polivalente;

3 Gennaio Ore 18.30 San Vito Chietino Chiesa Madonna delle Grazie;

3 Gennaio Ore 21.30 Atessa Teatro Comunale.



20/12/2007 10.04