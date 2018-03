Cultura, la Provincia punta sui giovani e le nuove forme di arte

TERAMO. La Provincia punta a promuovere le opere di giovani artisti, l’archeologia, le sperimentazioni teatrali e le manifestazioni consolidate. Sostiene, inoltre, le iniziative sportive di carattere internazionale e quelle riguardanti la disabilità. È quanto contenuto nell’avviso pubblico con il quale l’ente finanzia le iniziative culturali, sociali e sportive che associazioni, pro-loco ed enti hanno intenzione di realizzare nel primo semestre del 2008.

Dall'anno scorso, infatti, la concessione di finanziamenti in compartecipazione avviene tramite bandi pubblici periodici basati su un regolamento approvato dal Consiglio provinciale.

Per quanto riguarda la cultura, saranno finanziati in particolare: i progetti e le iniziative riguardanti le mostre archeologiche; le mostre d'arte contemporanea che promuovono i giovani artisti (di età non superiore a 40 anni) residenti nel territorio provinciale; il teatro musicale contemporaneo sperimentale; le manifestazioni culturali consolidate da edizioni pluriennali.

Per ciò che concerne lo sport, come recita il bando, sarà data preferenza alle iniziative aventi carattere internazionale. Mentre, nell'ambito dei progetti e delle attività di carattere sociale, saranno preferiti i settori di intervento inerenti la disabilità e le politiche giovanili.

«Voglio sottolineare – afferma l'assessore alla Cultura e allo Sport, Rosanna Di Liberatore - che il bando è centrato molto sui giovani e sulle nuove forme di arte, ma non dimentica le manifestazioni che si sono consolidate nel corso del tempo. C'è dunque coesistenza tra attualità della cultura e storia della cultura. Non potrebbe essere diversamente, dato che non c'è cultura se non c'è memoria di essa».

«Con questo avviso pubblico – è il commento dell'assessore alle Politiche sociali e giovanili, Mauro Sacco – la Provincia conferma il sostegno alle iniziative sociali riguardanti da vicino il mondo dell'handicap e, inoltre, a quelle che attuano politiche in favore del mondo giovanile. È evidente il nostro interesse a proseguire con forza il programma avviato in questi settori, che consideriamo strategici».

Sulla home page del sito della Provincia sono disponibili il bando ed il modello di domanda. Le istanze dovranno pervenire - pena l'esclusione - (non si terrà conto della data di spedizione ma farà fede il timbro di ricezione della Provincia di Teramo) all'ente entro e non oltre il termine ultimo del 30 novembre alle ore 13.



10/11/2007 8.58