A Pineto la festa degli Scout

PINETO. Domenica 23 settembre a Pineto si svolgerà la festa regionale delle Bandierine verdi organizzata dalla pattuglia regionale Agesci ( Associazione guide e scouts cattolici italiani) di branca in collaborazione con il gruppo Scout "Cherokee" Atri 1, il gruppo Scout Silvi 1, due capi scout del Pescara 1. La manifestazione, che ogni anno riunisce le squadre dei reparti della regione Abruzzo, sarà un'occasione per fare festa insieme e condividere il percorso di lavoro delle squadre in un anno importante che è quello del centenario.

La proposta educativa scout per gli adolescenti abbraccia l'arco di età che va dagli 11 ai 16 anni interessando i ragazzi e le ragazze che formano la branca Esploratori e guide. Il senso autentico dell'avventura è fatto di grandi e piccole realizzazioni derivanti da fatica, divertimento, coraggio, responsabilità. Le attività della giornata di domenica, che coinvolgeranno circa trecento ragazzi, si svolgeranno dalle ore 8.00 fino alle ore 19.00 circa nel suggestivo litorale costiero di Pineto nell'area del "Beach Paradise" dove sarà celebrata anche la Santa Messa.

I ragazzi saranno coinvolti anche nel cosiddetto "Grande gioco", formato da quattro importanti momenti per creare una sana competizione fra le squadriglie partecipanti.

«La manifestazione serve a far conoscere alla cittadinanza la realtà dello Scoutismo – sottolinea Luciano Monticelli, Sindaco del Comune di Pineto – e per sensibilizzare la stessa affinché anche a Pineto si possa pensare di avviare in un prossimo futuro tale attività educativa»



