35 artisti internazionali al memorial Di Ridolfi

SILVI. Si concluderà presso l’Elena Club Resor, il primo memorial ‘Elena Maria Di Ridolfi’, rassegna di arte contemporanea intitolata ‘Quaranta anni di Avant-Garde dello Studio 2B di Bergamo 1967-2007”, a cui è stato aggiunto un ‘Omaggio a Bruno Munari’ e la partecipazione di 35 artisti internazionali.

Il testo critico in catalogo è stato affidato al critico d'arte nonché giornalista Ivan D'Alberto, mentre la cura dell'intera iniziativa a Lorenzo Boggi, artista nonché fondatore dello Studio 2B. Inaugurata il 20 luglio 2007, la mostra ha riscosso successo di critica e di pubblico. L'esposizione ha messo a confronto pittori, scultori e designers di livello internazionale. Questi i loro nomi: Getulio Alviani, Nabil Al-Zein, René Audebès, Cesare Benaglia, Luisa Bergamini, Lorenzo Boggi, LeoNilde Carabba, Mario Costantini, Giancarlo Costanzo, Maria Pia Daidone, Franco Daleffe, Elio Di Blasio, Fernando Di Nicola, Franco Di Pede, Bruno Di Pietro, Umberto Esposti, Luigi Faccioli, Pietro Garofalo, Franco Giuli, Francesco Guerrieri, Cesare Iezzi, Ugo La Pietra, Ettore Le Donne, Antonio Matarazzo, Clodoveo Masciarelli, Gabi Minedi, Bruno Munari, Alessandro Perinelli, Massimina Pesce, Diego Pierpaoli, Carlo Pilone, Giuseppe Riccetti, Gabriella Ruggeri, Giancarlo Sciannella, Stefano Soddu, Nane Zavagno. Domani, invece, (giovedì 20 settembre), alle ore 18, ultimo giorno dell'evento artistico, presso la sala meeting dell'Elena Club Resort, è prevista la proiezione sul video di una grande opera pittorica dell'artista milanese LeoNilde Carabba dal titolo ‘anzando attorno all'Uno' con sottofondo di musiche composte dal maestro argentino Marcela Pavia. Si tratta di un polittico costituito da 33 pezzi, per una misura complessiva di cm 180 x 180, eseguita su tavola con i colori fluorescenti e fosforescenti che danno vita all'omonimo video/dvd per Containerart, una mostra itinerante e innovativa ideata da Ronald Lewis Facchinetti, che approderà a Roma il prossimo mese di novembre 2007. Il dvd è un percorso temporale significante (uno dei possibili percorsi temporali) del quadro esposto già nel novembre del 2006 presso il ‘Quintocortile' associazione culturale di Milano. Da Milano, oltre all'artista LeoNilde Carabba, arriverà anche il maestro Marcela Pavia, che illustreranno le motivazioni della imponente opera. L'ingresso è libero.

