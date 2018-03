Università della Terza Età, inaugurazione con Anita Garibaldi

MONTESILVANO. La discendente dell'eroe dei due Mondi sarà a Montesilvano giovedì 18 ottobre 2007 alle ore 17 nelle sale del Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (Pescara). Aperte da oggi, 5 settembre 2007, le iscrizioni all'ateneo diretto da Maria Rosaria Parlione. E a febbraio arriva il figlio di Perlasca.





Sarà Anita Garibaldi a inaugurare l'anno accademico 2007 - 2008 dell'università della Terza Età di Montesilvano (Pescara) presieduta da Maria Rosaria Parlione e affiancata dal rettore Leo Fuschi. Il convegno si svolgerà' il 18 ottobre 2007 alle ore 17 nelle sale del Grand Hotel Adriatico di Montesilvano.

'Anita Garibaldi racconta Anita Garibaldi' durante l' attesissima serata evento, a cui parteciperanno oltre duecento studenti dell'ateneo e rappresentanti delle istituzioni locali. Nel corso della manifestazione Anita Garibaldi, nipote di Ricciotti (figlio di Anita e Giuseppe Garibaldi) e figlia di Ezio, svelerà segreti e curiosità di uno dei protagonisti più amati e discussi della storia dell'Italia. Ma Anita Garibaldi racconterà molto di sè, dei suoi sogni e dei progetti futuri a capo delle numerose associazioni che presiede tra cui il Comitato Internazionale per il Bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi avvenuta a Nizza il 4 luglio 1807.

A questo scoppiettante avvio dell'anno accademico universitario si aggiungerà un altro avvenimento di rilievo che si svolgerà nel prossimo mese di febbraio. L'altro ospite d'onore dell'ateneo della Terza Eta' di Montesilvano sarà infatti Franco Perlasca, il figlio dello Schindler italiano Giorgio Perlasca. Il salotto letterario si svolgerà il 7 febbraio 2008 alle ore 16,30 nelle sale di palazzo Baldoni a Montesilvano.



LE LEZIONI



La prima lezione, che si svolgerà il 25 ottobre 2007 alle ore 16 nell'aula magna dell'istituto Alessandrini di Montesilvano, si snoderà 'Sul filo della memoria- incontro tra l'Abruzzo e il Molise'. A novembre il professor Ruggero D'Attanasio terra' quattro lezioni sulla paleontologia; a dicembre il professor Liborio Stoppa terra' tre lezioni sulla genetica delle sensazioni. Dopo le vacanze natalizie si riprende a gennaio 2008 con un corso di scrittura creativa a cura della professoressa Roberta Andrei; a febbraio il professor Lorenzo Dolce tratterà temi legati al mondo della comunicazione;

marzo sarà il mese dedicato alla storia del teatro; nel mese di aprile l'ex sindaco di Montesilvano Renzo Gallerati terra' lezioni sulla rilettura della Costituzione Italiana con un intermezzo il 3 aprile 2008 alle ore ore

17 a palazzo Baldoni protagonista del salotto letterario sarà Franca De Angelis, sceneggiatrice di 'Un medico in famiglia'. Chiusura dell'anno accademico a maggio 2008 con la storia del costume e della moda a cura della docente Teresa Bacillari e lezioni di storia greco romana. Domenica 4 maggio 2008 saggio di pianoforte.

Sabato 31 maggio

2008 : fine anno scolastico con cena di gala, rappresentazione teatrale dialettale del corso di laboratorio teatrale dell'Università, premiazione della rassegna di poesie 'Sofonia Berardinucci', 4° edizione e premiazione del miglior racconto del corso di scrittura creativa , esposizione dei lavori manuali realizzati dagli alunni dei corsi di tecniche pittoriche, artistiche e decorazione varie. Durante l'anno sono previste gite turistiche alla scoperta dell'Italia.

Per iscriversi all'Università della Terza Età di Montesilvano non è necessario alcun titolo di studio. Le iscrizioni iniziano il 5 settembre 2007 nella sede di via Romagna ,n° 2 a Montesilvano, dalle ore 16 alle 19 tel. 3358364749.

05/09/2007 15.44