ESTATE 2007. A Guardiagrele la 37° mostra dell’artigianato artistico abruzzese

GUARDIAGRELE. «Una splendida vetrina dell'artigianato artistico abruzzese, non statica ma sempre in evoluzione, non una semplice esposizione ma una serie di iniziative collegate, la migliore espressione di ciò che gli artigiani riescono a realizzare attraverso la loro abilità e il loro lavoro». Con queste parole l'assessore alle Attività produttive, Valentina Bianchi, ha presentato oggi la XXXVII edizione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese che si svolgerà a Guardiagrele dal 1 al 20 agosto.

La mostra ogni anno attira migliaia di visitatori con produzioni artigianali caratteristiche: ceramica, ferro battuto, legno, rame, pietra, tessuti, oreficeria e tombolo.La mostra è allestita nei locali dell'istituto San Giuseppe, un edificio ottocentesco, ex convento delle suore francescane.Anche quest'anno l'Ente mostra dell'artigianato artistico abruzzese ha predisposto un ricco programma di attività per la valorizzazione del lavoro creativo come espressione d'arte e di cultura. L'assessore Caramanico ha ricordato la figura di un artigiano locale, recentemente scomparso, Ermete Iacovella ed ha sottolineato l'importanza di proporre sempre nuove iniziative per valorizzare la produzione artigianale e aprirsi a nuovi orizzonti.«La mostra di Guardiagrele rappresenta un polo di attrazione per visitatori provenienti anche da fuori regione» - ha aggiunto Valentina Bianchi - L'artigianato è vita ed ha una valenza fondamentale per lo sviluppo economico. Noi stiamo portando l'artigianato abruzzese nel mondo e anche la nuova legge regionale in materia testimonia la nostra attenzione verso questo particolare settore».Tra gli appuntamenti da segnalare, in programma a Guardiagrele, un concorso di arte orafa e di arte fabbrile, degustazioni guidate per conoscere l'enogastronomia territoriale e l'esposizione di una penna stilografica denominata "La Guardia" realizzata dalla collaborazione tra uno specialista in penne d'epoca, il tedesco Tom Westerich e Maurizio d'Ottavio, orafo di Guardiagrele. Si tratta di un vero e proprio gioiello di ebanite nera rivestita con 60 grammi d'oro massiccio a 18 carati, secondo l'antica arte della filigrana.- 31 luglio 2007 – ore 18,30 – Largo PignatariCerimonia di Inaugurazione della 37ª edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese.Al termine si potrà assistere ad un concerto tenuto dal pianista Michele Di Toro.- 2 agosto 2007 – ore 21,15 – Palazzo dell'ArtigianatoConcerto del quintetto di ottoni Brass & Brass- 3-4-5 agosto 2007 – Largo Belvedere“La fucina di Vulcano” 1° Concorso Internazionale d'Arte FabbrileSi tratta di un'iniziativa dalla duplice natura che sarà inaugurata il 3 agosto alle ore 17,30. Un concorso che vede a confronto le opere dei maggiori artisti italiani del ferro battuto e pezzi che saranno realizzati in un'estemporanea di forgiatura durante le tre giornate previste dal concorso.- 4 agosto 2007 – ore 21,15 – Palazzo dell'ArtigianatoQuintetto Classico “Melange d'Age”(a cura dell'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese e dell'Associazione “Amici Della Musica”)E' una formazione di cinque giovani diplomati al conservatorio di Pesaro, nata nel 1994. Si esibisce in concerto presentando un programma di musiche di Mozart, Gounod, Beethoven.- 9 agosto 2007 – ore 16,00 – Palazzo dell'ArtigianatoEstemporanea di uncinetto e magliaLaboratorio di uncinetto e maglia Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese- 9 agosto 2007 – ore 21,15 – Palazzo dell'ArtigianatoSerata di Musica Leggera con Marianna(a cura dell'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese e dell'Associazione “Amici Della Musica”)- 10 agosto 2007 – ore 21,00 –-Palazzo dell'ArtigianatoAlfredo Scogna in concerto- 11 agosto 2007 – ore 21,00 – Piazza San Francesco“Ta pù lu trumbone d'accumpagnamente” spettacolo di teatro dialettale.(a cura dell'Associazione teatrale Amici della Ribalta)- 13 agosto 2007 – ore 21,00 – Largo PignatariAperitivo con Modesto:“L'uomo, il sarto e il poeta”.I versi del poeta dialettale Modesto della Porta rappresentano il filo conduttore dello spettacolo messo in scena da Fabio Di Cocco per accompagnare un aperitivo a base di prodotti enogastronomici.- 18 agosto 2007 – ore 21,15 – Palazzo dell'ArtigianatoConcerto di pianoforte e violino di Mauro D'Alfonso e Angelucci Paolo- 18-19 agosto 2007 – ore 10,30 – 12,30 – 16,00 – 23,00Estemporanea di Arte Orafa “Ricostruzione di fibula etrusca con tecnica antica”- 19 agosto 2007 – ore 21,00 – Palazzo Dell'ArtigianatoSerata di Musica Classica: Piano, Violoncello, Soprano, con i maestriEmanuele Marletta, Zeno Piccoli, Federico Orlando e Tania Luccini.(a cura dell'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese e dell'Associazione “Amici Della Musica”)- 20 agosto 2007 – ore 18,30 – Largo PignatariCerimonia di chiusura e premiazione25/07/2007 8.45





