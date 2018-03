ESTATE 2007. Chieti d’estate diventa Prosatira

CHIETI. Saranno Debora Caprioglio e Mario Scaccia ad inaugurare giovedì 2 agosto il primo dei sei appuntamenti itineranti in cartellone

Restituire alla satira il suo più autentico significato culturale. È questo l'obiettivo del Prosatira Festival, un progetto fortemente voluto dalla Provincia di Chieti nel tentativo di dar vita ad un appuntamento artistico di interesse nazionale unico nel suo genere, che combina perfettamente l'ironia della satira e l'immediatezza della prosa.Dalla più classica delle commedie agli autori contemporanei, l'efficacia della satira, sul palcoscenico, è indiscutibile. Essa può facilmente colpire la psicologia dei personaggi, o puntare dritto sul costume di una società o ancora, ridicolizzare re, imperatori e cittadini “qualsiasi”, senza mai ferire a morte.Prosatira Festival si propone dunque come un evento interamente dedicato alla satira colta, teso a far riacquistare a questo genere letterario la sua definizione autentica, dal grande valore sociale, capace di denuncia e carica di vis comica, troppe volte erroneamente identificata con semplicistiche e affrettate forme di umorismo e comicità.L'idea, sicuramente ambiziosa, è di Milo Vallone - l'attore-regista noto per aver ideato e promosso il Premio Gassman - che ha raccolto il meglio delle produzioni teatrali italiane portate in scena da nomi d'eccezione come Mario Scaccia e Debora Caprioglio, Giuseppe Pambieri e Lia Tanzi, Virginio Gazzolo e Adriana Russo.Gli appuntamenti in cartellone saranno sei, in programma dal 2 al 24 agosto, e si svolgeranno in località della Provincia di Chieti caratterizzate da uno straordinario fascino storico-paesaggistico: Ortona, San Vito Chetino, Vasto, Juvanum, sito archeologico nei pressi di Montenerodomo e Schiavi d'Abruzzo.Programma:2 Agosto – Ortona: “Il Signore va a caccia” di George Feydeau con Debora Caprioglio e Mario Sciacca3 Agosto – San Vito Chietino: “Anfitrione” di Plauto con Giuseppe Pambieri e Lia Tanzi9 Agosto – Montederodomo (Sito archeologico IUVANUM): “Il Pluto, dio del danaro” di Aristofane, diretto e interpretato da Domenico Pantano18 agosto – Vasto: “Cásina” di Plauto, produzione del Festival con Virginio Gazzolo, Adriana Russo e Valentina Bardi22 agosto – Schiavi d'Abruzzo (Templi Italici): “Lisistrata” di Aristofane, produzione del Festival - Prima Nazionale con Milo Vallone , Ilaria Cappelluti e la Compagnia dei Prosatiri24 agosto – Vasto: “Lisistrata” di Aristofane con Milo Vallone, Ilaria Cappelluti e la Compagnia dei Prosatiri24/07/2007 12.00





