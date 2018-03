ESTATE 2007. Rocca San Giovanni: «eventi di qualità»

ROCCA SAN GIOVANNI. Al via la tradizionale Estate roccolana 2007. A partire da questa settimana, a Rocca San Giovanni sono previste molteplici iniziative d'intrattenimento, cultura, gastronomia, con lo sfondo dell'antico borgo, da poco indicato tra i “più belli d'Italia”.

«Un cartellone ricco e di qualità – afferma soddisfatto Gianni Di Rito, Sindaco di Rocca San Giovanni – che dovrà rispondere alle esigenze dei cittadini e dei turisti, sempre più attratti da Rocca anche grazie ai numerosi riconoscimenti che stiamo ottenendo in tema di turismo e ambiente e alla visibilità che il paese sta acquistando».

Tra le iniziative previste, due di queste meritano particolare attenzione. Si tratta della Rassegna cinematografica Frentana, giunta alla sua seconda edizione, che si svolgerà dal 1° al 4 agosto. Proiezioni, laboratori, dimostrazioni, con la presenza di grandi ospiti del cinema e della televisione.

Dal 17 al 19 agosto si svolgerà invece la 5° edizione di Rocca San Giovanni in jazz, tradizionale appuntamento del cartellone roccolano, che quest'anno prevede la partecipazione di Kelly Joyce, figura importante della musica jazz, che presenterà i suoi successi al pubblico frentano.

«Siamo ancor più soddisfatti di questo lavoro – continua Di Rito – poiché l'intero cartellone è stato curato dalla Pro Loco, che da quest'anno è gestita dai giovani».

Numerosi gli appuntamenti con il teatro, serate con i bambini protagonisti e momenti di degustazione gastronomica. Inoltre, dal 31 agosto al 2 settembre si svolgerà il raduno nazionale degli scout. E per la prima volta, quest'anno si svolgerà a Rocca una rassegna di cori folkloristici abruzzesi.

«E' stato un lavoro impegnativo, ma siamo appagati per quello che abbiamo fatto – sottolinea Eusebio Aimola, presidente della Pro Loco – Ringrazio l'Amministrazione comunale, il consiglio direttivo, i soci e tutti quelli che, con i propri consigli e suggerimenti, hanno garantito un cartellone invidiabile che caratterizzerà Rocca San Giovanni per l'intera estate».



12/07/2007 19.48