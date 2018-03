ESTATE 2007. Teatro, musica, poesia e benessere nella ''Bellestate ariellese''

ARIELLI. Debutta ufficialmente venerdì 13 luglio, la «Bellestate Ariellese 2007» che accompagnerà cittadini e turisti di Arielli (Chieti) fino alla fine di agosto. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale, guidata dal neo sindaco Sandro Spella, con il coordinamento dell'assessore alla Cultura, Ivan Di Carlo.

Si comincia con il teatro: domani, alle ore 21.30, presso la piazzetta adiacente la Chiesa Madonna delle Grazie (nel Rione della Madonna), la compagnia «Teatro del Krak» porterà in scena la commedia dialettale «A mmare - storia di due pescatori».

Le iniziative estive saranno particolarmente attente alle persone anziane: dal 16 al 27 luglio, infatti, il Comune organizzerà due settimane di cure termali a Caramanico Terme (Pescara) per gli «over 65» del paese.



Il 23 luglio nella biblioteca comunale di piazza Crognali (ore 15.30) è previsto un laboratorio artistico per bambini.

Il 26 luglio, sempre in biblioteca, ma alle 16.30, ancora i bambini di Arielli saranno i protagonisti del laboratorio didattico «A caccia di immagini».

Il 28 luglio, alle ore 16.30, nella sala consiliare del Municipio saranno lette le poesie in vernacolo abruzzese del poeta Tommaso Stella.

La sera del giorno dopo, alle 21.30, al parco «4 Stagioni» si svolgerà un concorso nazionale di poesia dialettale umoristica organizzato dalla Pro Loco Arielli.

Il 3 agosto, alle 20.30, piazza Crognali ospiterà uno spettacolo di animazione e divertimento per «Bimbi in festa».

Il 7 agosto, alle 21, presso la scalinata della Chiesa Madonna delle Grazie in via Roma, il coro folcloristico di Canosa Sannita si esibirà in canti popolari abruzzesi.

Il 10 agosto, alle 21.30, nella piazzetta adiacente la Chiesa Madonna delle Grazie si svolgerà una manifestazione culturale patrocinata dalla Provincia di Chieti e curata dall'Unione dei Comuni della Marrucina.

Le festività civili e religiose in onore della Madonna delle Grazie e di San Rocco saranno l'attrazione del 12 e 13 agosto, grazie all'organizzazione del Comitato feste patronali. Negli stessi giorni nella scuola primaria «Aldo Moro» sarà esposta una mostra di conchiglie, con «Gemme di mare» appartenenti alla collezione privata di Rocco Paone. L'iniziativa è patrocinata dal Comune.

Gran finale il 20 agosto al parco comunale «4 Stagioni» con una caccia al tesoro per bambini e ragazzi che comincerà alle ore 19.



12/07/2007 19.36



