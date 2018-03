Occhiali in mostra a Pescara, da Elvis ad Elton John

PESCARA. La famiglia di ottici Barberini ha voluto rendere omaggio al mondo degli occhiali attraverso una mostra dal titolo "Viaggio nel mondo dell'occhiale"

PESCARA. La famiglia di ottici Barberini ha voluto rendere omaggio al mondo degli occhiali attraverso una mostra dal titolo "Viaggio nel mondo dell'occhiale"

Si trova fino a metà luglio al primo piano del Palazzo Imperato dell'ottica Barberini, (difronte stazione centrale) e proviene dalla Galleria Guglielmo Tabacchi di Safilo e racconta la storia dell'occhiale, dalla sua nascita fino ai tempi moderni, passando attraverso sette secoli di usi e costumi della società. Nella mostra sono esposti pezzi rari, di autentico valore d'antiquariato e anche occhiali che sono stati indossati da persone celebri. Una settore espositivo particolarmente originale è caratterizzato dagli occhiali appartenuti a celebrità della musica e della vita mondana.Gli occhiali stravaganti di Elton John, quelli personalizzati di Elvis Presley, il modello indossato da Madonna durante il tour "Who's that girl" del 1987, gli esempi raffinati ed eleganti dei duchi di Windsor e l'occhiale "artistico" di Peggy Guggenheim sono testimonianze di come gli occhiali siano un vero e proprio accessorio "cult", indispensabile per valorizzare stile ed immagine. Altri esemplari autografati identificano lo stile di Bono degli U2 e Ray Charles.«Siamo veramente contenti», spiega Lorenzo Barberini, «di poter ospitare questa mostra che racconta la vita dell'occhiale, che per la mia famiglia da sempre è sinonimo di lavoro, passione e dedizione».09/07/2007 9.10