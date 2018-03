Parte la settimana mozartiana a Chieti

CHIETI. C’era molta gente, ieri sera, domenica 1 luglio, per l’apertura dell’ VIII edizione della Settimana Mozartiana. Salotti gremiti e gran folla nelle strade e le piazze del centro storico. Alle 21.15 Monsignor Bruno Forte, nella Cattedrale di San Giustino, ha dato la benedizione e l’avvio alla Settimana Mozartiana con il Requiem di Mozart, magistralmente eseguito dall’Orchestra e Coro del Teatro Marrucino diretti dal maestro Claudio Desderi che alla fine appariva felicemente sorpreso degli oltre dieci minuti d’applausi finali tributati dagli oltre duemila spettatori che hanno gremito la chiesa.

Nella stessa ora in tutti gli otto salotti la musica riecheggiava all'unisono: Piazza G. B. Vico con “I solisti del Coro del Teatro Marrucino”, Porta Pescara con Michele di Toro Trio, l'Antica Pescheria con l'Ottetto d'archi di Kaunas. I burattini e la Cassa Armonica (novità di questa edizione) alla Villa Comunale. Alle 23.00, subito dopo la fine del concerto in cattedrale, due sono stati gli eventi catalizzatori che hanno gremito i salotti: il balletto Mozart Egyptien per la regia e coreografia di Daniela Capacci e l'atteso concerto della notte a Piazza Umberto I, MozArtPercussion con gli strepitosi Solis String Quartet e l'AfrosoundPercussion di Maurizio Trippitelli.



Il Direttore Artistico Sergio Rendine si è detto soddisfatto.

«La presenza di pubblico della prima sera», ha detto, «supera quella dello scorso anno e questo mi sembra un segnale positivo. La qualità artistica è di grande livello ed il pubblico ha subito recepito la cosa, questo si è compreso già dal concerto in cattedrale con la interminabile ovazione finale e dal pubblico presente in Piazza Umberto I che arrivava quasi fino a Piazza Valignani. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro».



Diversi sono gli appuntamenti da non perdere, nella terza giornata, martedì 3 luglio, della Settimana Mozartiana. Tra gli altri ricordiamo il Concerto della Sera (ore 21.30) Piazza Umberto I con Pavel Perman che suona un violino Antonio Stradivari “Maréchal Berthier” del 1716 ex Napoleone e con Renato Nicolini, grande inventore dell'estate romana nell'insolito ruolo di voce recitante.



Il programma di Martedì 3 luglio



Salotti Mozartiani



Salotto 1 - Piazza G. B. Vico



21.00-22.00

W. A. Mozart: Musica vocale cameristica ed operistica (arie, duetti, trii, concertati) eseguita da I solisti del Coro del Teatro Marrucino (Nada Torto, Yllka Gerro, Ozge Kalelioglu, Nara Montefusco, Alberto Martinelli, Carlo Assogna, Andrea Galtieri) con Fabio D'Orazio pianoforte



22.00-22.50

Ottetto d'Archi di Kaunas



23.00-24.00

I solisti del Coro del Teatro Marrucino con Fabio D'Orazio pianoforte



Salotto 2 - Piazza S. Giustino



21.00-22.00

Balletto: K 2007 di Francesca La Cava

con Corinna Anastasio, Marta Ferrazza, Francesca La Cava, Massimo Cerruti - regia e coreografia Francesca La Cava - elaborazioni e musiche originali Marco Schiavoni - disegno luci Stefano Pirandello - costumi Marina Giacomel



22.00-22.50

Petit Ensemble di Kaunas



23.00-24.00

Balletto: K 2007 di Francesca La Cava



Salotto 3 - Antica Pescheria



21.00-21.50

Ottetto d'Archi di Kaunas



22.00-23.00

Trio di Kaunas con cembalo



23.00-24.00

Petit Ensemble di Kaunas



21.00-24.00 (porticato)

Esposizione di mobili d'antiquariato e tessuti d'arredamento a cura di Galleria d'arte Il Trifoglio e Galleria Arniense



Salotto 4 - Porta Pescara



21.00-24.00

Mozart in Jazz con Michele Di Toro Trio

(Michele Di Toro pianoforte, Ivano Sabatini contrabbasso, Alberto Biondi batteria)



Salotto 5 - Villa Comunale



18.00-20.00/21.00-23.00

Spettacoli di burattini con il Teatro Nazionale dei Burattini di Francesco Ferraiolo Pulcinella maestro di ballo, Pulcinella e lo stipo misterioso



Cassa armonica:



21.00-21.50

Trio di Kaunas con cembalo



22.00-23.00

Quartetto di Kaunas con Ivana Francisci pianoforte (W. A. Mozart - 2 Quartetti per pianoforte, violino, viola e violoncello, K 478 in sol min., K 493 in Mi b Magg.)



23.00-24.00

Quartetto d'Archi di Kaunas



23.00-24.00

Mozart in Abruzzo (la follia racconta) spettacolo di luci, colori, musica e follia

di e con Luciano Emiliani attore - Alice Dirella attrice - Fabrizio Pellegrini pianoforte



Salotto 6 - Piazza Valignani



10.00-14.00/16.00-23.00

L'Antica Giostra



Salotto 7 - Cortile di Palazzo Martinetti e Museo Barbella



21.00-24.00

SalzburgPlatze Festa teatrale. Regia di Giuliana Antenucci

con gli allievi del Corso di recitazione per ragazzi del Teatro Marrucino



CONCERTO DELLA SERA

Piazza Umberto I



21.00-22.30

Pavel Berman violino, Giuliano Mazzoccante pianoforte, Sonate per violino e pianoforte

con la partecipazione straordinaria di Renato Nicolini voce recitante

W. A. Mozart Sonata in Sol mag. K 379 (Adagio, Allegro, Tema con Variazioni)

Sonata in Si bem. Mag. K 378 (Allegro moderato, Andantino sostenuto e cantabile, Rondò-Allegro)

Sonata in Si bem. Mag. K 454 (Largo-Allegro, Andante, Allegretto)

Sonata in La mag. K 526 (Molto allegro, Andante, Presto)



CONCERTO DELLA NOTTE

Piazza Umberto I



23.30

MozArtPercussion

Badarà Seck con Maurizio Trippitelli & AfroSoundPercussion

con la partecipazione di Nello Salza tromba e Pippo Matino basso elettrico

AfroMozart





