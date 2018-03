Il 6 giugno scade il bando per il corso per regista e attore della Regione

ABRUZZO. Il 6 giugno prossimo è il termine ultimo per l'invio delle domande,da parte di 20 attori(età non superiore a 35 anni) e di un regista/tutor, relative ad un bando finalizzato alla creazione di una compagnia teatrale, per l'ammissione ad un workshop residenziale, della durata di 21 giorni.

Il corso si terrà in Abruzzo a settembre. La partecipazione degli attori, che proverranno da Puglia, Bosnia- Herzegovina, Croazia, Serbia, Montenegro ed Albania, è gratuita.

Al termine dell'attività culturale verranno selezionati nove attori che faranno parte stabilmente della compagnia e che saranno impegnati in una successiva residenza artistica che in programma in Puglia a gennaio 2008.

Il percorso teatrale fa parte del progetto di cooperazione FACTORY (For Adriatical Cultural Translation Organizations Residential Yards). Per la figura del regista/tutor è stato predisposto un apposito bando.

Gli ammessi, che per seguire le attività saranno obbligati a spostarsi dal Comune di residenza, beneficeranno gratuitamente di vitto, alloggio, rimborso spese.



01/06/2007 16.46



[url=http://www.regione.abruzzo.it/xCultura/index.asp?modello=eventoSingolo&servizio=LEE&stileDiv=sequence&msv=evento234&tom=234]ALTRE INFO SUL PORTALE DELLA REGIONE[/url]