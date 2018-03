Il raduno degli alpini il 3 giugno a Paganica

PAGANICA (AQ). Per celebrare il Cinquantesimo anniversario dalla fondazione, il Gruppo Alpini "Mario Rossi" ha chiesto ed ottenuto dall'ANA Sezione Abruzzi l'assegnazione del Raduno Sezionale annuale degli alpini abruzzesi. Il Gruppo ha quindi organizzato un nutrito programma di eventi culminanti, domenica 3 giugno, con la sfilata delle Penne Nere in congedo convenute da tutto l'Abruzzo, ma anche dal Trentino, dal Veneto, dalla Sicilia, dalle regioni limitrofe e da numerose Sezioni dal resto d'Italia. Con vero orgoglio, Paganica conta di ospitare, per l'occasione, circa settemila alpini.

Il Gruppo fu costituito nel 1957 su iniziativa di cinque "veci"

alpini: Francesco Rotellini, Domenico Di Pasquale, Leonida Rossi, Antonio Ciuca e Franco Cicino. Fu intitolato al Caporal Maggiore Mario Rossi, classe 1913, alpino del 9° Reggimento, decorato di Medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione:

Nel 1982 il sodalizio celebrò i 25 anni dalla fondazione con altro memorabile raduno sezionale, con una partecipazione di 5000 alpini e alla presenza di numerose autorità civili e militari. Per quella occasione, sotto la guida del tenente Enzo Vivio, musicista e direttore autodidatta che già aveva fondato e diretto il coro della Scuola Alpina di Aosta, nacque il Coro della Portella. Venne anche intitolata, in Paganica, una strada al Btg. Alpini "L'Aquila".

Attualmente il Gruppo conta 240 iscritti, è uno dei più consistenti e ben strutturati dell'Abruzzo e vanta, dal 2003, anche un efficiente Nucleo di Protezione Civile di circa 50 volontari operativi, che hanno partecipato a numerose missioni di soccorso in Italia ed all'estero.

Saranno presenti all'evento i Gruppi Alpini di Pinzolo (Trento) e Tarzo (Treviso), in ragione del loro gemellaggio con gli Alpini di Paganica. Da Tarzo arriverà anche un drappello di cinque muli delle truppe di montagna, salvati dagli alpini della cittadina trevigiana da sicura macellazione ed accuditi con ogni riguardo. Al Raduno è annunciato l'arrivo anche di delegazioni alpine dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Toscana, dalle Marche, dal Lazio, oltreché quelle assai numerose dal Trentino e dal Veneto.



TUTTO IL PROGRAMMA



MARTEDI' 29 MAGGIO 2007

ORE 18,00 – Chiesa della Concezione - Inaugurazione mostra "Giovanni Paolo II°, il Gran Sasso e gli Alpini".

GIOVEDI' 31 MAGGIO 2007



Ore 18,00 Paganica, cerimonia di accensione del Tripode presso il Monumento ai Caduti alla presenza delle Autorità civili e militari.

Ore 21,00 Paganica - Piazza Umberto 1° - spettacolo Musicale con il complesso Goowi'ng Trio VENERDI' 01 GIUGNO 2007



Ore 09,00 Paganica, arrivo del Vessillo della Sez. Abruzzi presso il cimitero, deposizione corona sulla tomba di Mario Rossi, deposizione di fiori sulle tombe dei Soci Fondatori e ritorno in sfilata al Paese.

Ore 10,30 Camarda, deposizione corona ai Caduti.

Ore 10,30 Deposizione corona al Sacello di Francesco Rossi presso il Santuario della Madonna d'Appari.

Ore 11,00 Paganica, conferenza sulla figura di Francesco Rossi ed episodi della Prima Guerra Mondiale presso il Centro Civico.

Ore 21,00 Paganica, Chiesa di Santa Maria Assunta - concerto di musica etnica del Gruppo " Discanto ".

SABATO 02 GIUGNO 2007

Ore 09,00 Paganica, cortile del Palazzo Ducale "Pinzolo si Presenta", stand espositivo a cura del Gruppo Alpini e delle Associazioni di Pinzolo.

Ore 10,00 Assergi, - Deposizione corona ai Caduti. Sede del Parco:

cerimonia di Gemellaggio tra i Parchi Adamello Brenta e Gran Sasso Monti della Laga.

Ore 10,30 Paganica Piazza Umberto 1° - dimostrazione di Protezione Civile.

Ore 15,00 Paganica, deposizione corona ai Caduti con la presenza dei reduci di Russia.

Ore 16,00 Paganica, Sala Civica, cerimonia di conferma del Gemellaggio tra i Gruppi e le comunità di Pinzolo e Paganica con i discorsi di rito delle Autorità.

Ore 18,30 Paganica, Chiesa di Santa Maria Assunta - concerto con l'Associazione Corale Gran Sasso, il Coro della Presanella e il Coro della Portella.

Ore 21,00 Paganica, Piazza Umberto 1° - Concerto musicale con il complesso " Gli Amici ".

DOMENICA 03 GIUGNO 2007

Ore 08,00 Ammassamento da Via Vittorio Emanuele a fine Via Oliviero Evangelista.

Ore 10,00 Inizio Sfilata per le vie del Paese.

Ore 11,45 Scioglimento presso la Villa Comunale e saluto delle Autorità.

Ore 12,00 Villa Comunale: celebrazione Santa Messa.

Ore 19,00 Cerimonia dello spegnimento del Tripode presso il monumento ai Caduti di Paganica.

Ore 21,00 Paganica, Piazza Umberto 1° - Concerto musicale con il complesso "La Ghenga"





24/05/2007 9.52