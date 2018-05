Asl Pescara, piovono debiti dal passato: decreto ingiuntivo da 200 mila euro

PESCARA. L’Asl di Pescara ha deciso di opporsi al decreto ingiuntivo notificato dal Tribunale di Pescara e con il quale il giudice intima all’azienda sanitaria locale di versare al privato 202.182 euro per mancato pagamento di fatture negli anni 2006-2007 e 2008.

Il creditore è la San Raffaele spa già Casa di Cura Santa Lucia e Tosinvest dell’imprenditore della famiglia Angelucci, 10 anni fa (cioè a quando risalgono quei crediti) nell’olimpo degli imprenditori della sanità privata ma anche dell’editoria (Libero e Il Riformista).

All'epoca la Asl era guidata da un manager molto dibattuto e criticato, nominato e difeso dal centrodestra, Angelo Cordone, mai coinvolto in grandi scandali che ha poi fatto fortuna nelle Asl del nord Italia.

Dal passato rispuntano fuori anche questi soldi che la Asl Pescara oggi è chiamata a versare dopo una lunga battaglia giudiziaria che non è ancora finita.

Ma si cercherà di fare tutto il possibile per non far uscire dalle casse quella cifra.

Così come emerge dalla delibera numero 528 del 21 maggio scorso, «immediatamente esecutiva per ragioni di urgenza», il direttore generale Armando Mancini, ha affidato l’incarico di legale all’avvocato Dante Angiolelli, individuato tra i legali iscritti all’albo e scelto perchè già a conoscenza del caso in quanto aveva già difeso la Asl ad un giudizio collegato di opposizione.

In quel caso si trattava di un decreto ingiuntivo della international Factors Italia spa, concessionaria della Casa di Cura Santa Lucia e Tosinvest per gli anni 2005-2005 e 2007.

L’avvocato ha pure già rimesso un preventivo per la difesa pari a 7.500 euro. A lui il compito di difendere l’azienda sanitaria in giudizio ed opporsi al decreto ingiuntivo.

A quei 202 mila euro richiesti bisogna aggiungere pure interessi decennali e spese legali.

Oggi la San Raffaele Spa, come si legge nel sito internet, è una azienda leader nel campo della riabilitazione e punto di riferimento nella ricerca e nel panorama della sanità nazionale.

Tra le sue cliniche anche la casa di cura privata di Sulmona da 101 posti letto.

L’Unità spinale è un fiore all'occhiello della struttura sanitaria.

La vicenda sulla quale si incardina il debito della Asl è oscura e risale come detto a 10 anni fa. Bisognerebbe, dunque, capire chi ha deciso di non pagare quella cifra che il tribunale oggi obbliga a pagare e per quali ragioni .

Di certo è strano che la Asl si ritrovi sempre più spesso a doversi difendere in giudizio da decreti ingiuntivi per debiti che di solito non paga raggiungendo persino il Guinnes di ritrovarsi decreti ingiuntivi per cifre che invece ha pagato e non avrebbe dovuto (come nell’arcinoto caso Synergo).

Il manager Mancini che ha ereditato la grana farebbe bene a spiegare quali siano stati i criteri adottati in passato per la scelta di quali debiti saldare e quali invece no fugando ogni sospetto di parzialità della pubblica amministrazione.

Il tutto avviene mentre si autorizzano nuove assunzioni da quasi 5 mln di euro e mentre l’assessore Paolucci continua la sua propaganda di risanamento dei conti e della sanità che accontenta lui e pochi altri.