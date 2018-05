Cacciatore assolto dopo aver ammazzato orso, Procura impugna sentenza

L’AQUILA. L’associazione ‘Salviamo l’Orso’ svela che la Procura generale di L’Aquila ha depositato l’appello contro la sentenza del Tribunale di Sulmona del 10 aprile scorso, sentenza che mandò assolta la persona che, nel 2014, era stata imputata per aver ucciso a fucilate un orso marsicano (specie particolarmente protetta dalle leggi italiane e europee) a Pettorano sul Gizio in Abruzzo.

Salviamo L’Orso insieme a WWF e LAV si era costituito parte civile nel processo ed assieme alle stesse associazioni un mese dopo aveva presentato, tramite gli avvocati Elisabetta Ercole e Michele Pezone, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello dell’Aquila e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sulmona una formale e dettagliata “istanza di impugnazione” della sentenza assolutoria.

«La decisione della Procura generale conferma che tutti i dubbi delle associazioni nei confronti della sentenza», dicono oggi da ‘Salviamo l’orso’, «rinforzati in seguito alla lettura delle sue motivazioni, erano quantomeno fondati. Siamo oggi soddisfatti dall’attenzione e dallo scrupolo dimostrati dalla Magistratura aquilana e convinti che il processo di appello possa finalmente chiarire la dinamica dei fatti e le responsabilità personali».

Si attende quindi il processo di appello.

Il cacciatore in primo grado è stato assolto con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’, avendo ritenuto il Tribunale «l’insussistenza di elementi di prova sufficienti per poter affermare in termini di certezza la sussistenza della responsabilità penale dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti».

Nello stomaco dell’orso sono stati rinvenuti resti di “specie avicole domestiche”, quindi l’evento delittuoso è collegabile a un atto di predazione da parte dell’animale a un pollaio.

La perizia balistica disposta dalle parti civili costituite LAV e WWF ha consentito di acclarare che l’orso aveva subito i colpi mortali proprio nei pressi dell’abitazione dell’imputato, come si legge nell’istanza delle Associazioni.