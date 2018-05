Acqua Gran Sasso, il nulla tranne l’aumento della tariffa del 12%

ABRUZZO. Da 40 anni non si è riusciti a fare nulla per evitare che l’acquifero del Gran Sasso fosse contaminato dalle attività del tunnel autostradale o dai laboratori scientifici dell’Infn. Nemmeno negli ultimi 2 anni da quando si sono ripetuti episodi gravi che hanno reso più che concreto il rischio di sostanze “aliene” nell’acqua da bere distribuita a tutta la provincia di Teramo e parte di quella de L’Aquila.

Ora però l'Ato Teramano ha approvato la nuova tariffazione che arriverà in bolletta e troveranno applicazione già dalla fatturazione in corso.

La tariffa di Ruzzo Reti Spa riguarda i servizi idrici e quelli relativi a fognatura e depurazione.

L'aumento è di circa il 12% sulle tariffe del 2015, dato che negli ultimi tre anni non ci sono stati aumenti.

«Si tratta dell’effetto di un aggiornamento che le società acquedottistiche sono chiamate periodicamente ad effettuare in relazione ai costi sostenuti e agli investimenti programmati per migliorare la qualità del servizio», ha spiegato la Ruzzo, «i maggiori introiti derivanti dagli aumenti sono destinati a incrementare le risorse a disposizione per la manutenzione e il potenziamento della rete.

Nonostante l'aggiornamento, le tariffe di Ruzzo Reti restano le più basse d'Abruzzo e tra le più basse d'Italia».

