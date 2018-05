Nuova protesta dei centauri dopo l’ennesimo incidente sulle strade aquilane

L'AQUILA. Nuova protesta 'a due ruote' contro l'ordinanza dirigenziale della provincia dell'Aquila di chiusura di oltre trenta arterie che «interessano territori di grande valenza naturalistica e turistica».

Una cinquantina di centauri aquilani ieri ha sfidato l'ente con un «giro in moto di protesta», contro il provvedimento firmata dal dirigente alla viabilità, Francesco Bonanni, che si è voluto cautelare in caso di eventuali incidenti e infortuni per il manto dissestato in vari tratti: il gruppo è partito dall' Aquila, da piazza d'Armi, alla volta del comune montano di Campotosto (L'Aquila), percorrendo un tratto vietato alle due ruote.

Il provvedimento della Provincia de L’Aquila è stato già ampiamente contestato ed ha provocato un vero e proprio terremoto politico costringendo il presidente Caruso ad emettere dichiarazioni d’urgenza per tamponare l’ira di chi si ritiene tagliato letteralmente fuori dal resto del mondo. Nelle scorse settimane c’è stata anche una eclatante protesta di u ristoratore rimasto “isolato” a causa dell’ordinanza di interdizione della viabilità.

Mai un provvedimento così drastico ed eclatante era stato emesso ammettendo di fatto il pietoso e comatoso stato delle strade a causa della scarsa liquidità delle Province italiane svuotate di competenze e liquidità e che dovevano (secondo il governo Renzi) essere cancellate.

Il provvedimento ha provocato roventi polemiche da parte di motociclisti e ciclisti oltre i confini provinciali e regionali.

«Tolte le moto, Campotosto è praticamente morto. Stiamo parlando di un comune fantasma dopo il sisma del 2009 e dei successivi del 2016 e del 2017, ieri per esempio le strade erano deserte, i locali, i ristoranti, tutto vuoto; vietare il passaggio alle due ruote è condannare le attività a morte certa. Si crea un problema enorme ad un'economia già indebolita e in crisi, ma questo aspetto viene spesso sottaciuto», attacca Massimiliano Mari Fiamma, direttore di Apindustria L'Aquila che parla come presidente del club Motociclisti Aquilani.

Mari Fiamma ha puntato il dito contro la decisione di Bonnanni denunciando che «non ci sono cartelli di divieto sulla strada di Campotosto, né quelli di lavori in corso e non è segnalato neanche il pericolo per il manto dissestato».